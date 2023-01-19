https://ria.ru/20230119/gaz-1845937286.html

Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому"

Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому" - РИА Новости, 19.01.2023

Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении транзита газа через Украину в последние дни, пояснив, что речь идет о... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:50

2023-01-19T12:50

2023-01-19T12:50

экономика

украина

газпром

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении транзита газа через Украину в последние дни, пояснив, что речь идет о коммерческих поставках. Ранее стало известно о новом сокращении суточного транзита газа через Украину. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров. "Это вопрос к компании. Все-таки речь идет о коммерческих поставках, поэтому я не могу сказать. Это корпоративная информация", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о причинах сокращения поставок и возможных рисках еще большего сокращения транзита по этому маршруту.

https://ria.ru/20230117/evrosoyuz-1845466676.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, украина, газпром, россия