https://ria.ru/20230119/gaz-1845937286.html
Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому"
Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому" - РИА Новости, 19.01.2023
Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении транзита газа через Украину в последние дни, пояснив, что речь идет о... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:50
2023-01-19T12:50
2023-01-19T12:50
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении транзита газа через Украину в последние дни, пояснив, что речь идет о коммерческих поставках. Ранее стало известно о новом сокращении суточного транзита газа через Украину. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров. "Это вопрос к компании. Все-таки речь идет о коммерческих поставках, поэтому я не могу сказать. Это корпоративная информация", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о причинах сокращения поставок и возможных рисках еще большего сокращения транзита по этому маршруту.
https://ria.ru/20230117/evrosoyuz-1845466676.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, газпром, россия
Экономика, Украина, Газпром, Россия
Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому"
Песков переадресовал вопрос о сокращении транзита газа через Украину к "Газпрому"