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Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому" - РИА Новости, 19.01.2023
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Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому"
Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому" - РИА Новости, 19.01.2023
Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении транзита газа через Украину в последние дни, пояснив, что речь идет о... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:50
2023-01-19T12:50
экономика
украина
газпром
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении транзита газа через Украину в последние дни, пояснив, что речь идет о коммерческих поставках. Ранее стало известно о новом сокращении суточного транзита газа через Украину. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров. "Это вопрос к компании. Все-таки речь идет о коммерческих поставках, поэтому я не могу сказать. Это корпоративная информация", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о причинах сокращения поставок и возможных рисках еще большего сокращения транзита по этому маршруту.
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экономика, украина, газпром, россия
Экономика, Украина, Газпром, Россия
12:50 19.01.2023
 
Песков переадресовал вопрос о транзите газа через Украину к "Газпрому"

Песков переадресовал вопрос о сокращении транзита газа через Украину к "Газпрому"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении транзита газа через Украину в последние дни, пояснив, что речь идет о коммерческих поставках.
Ранее стало известно о новом сокращении суточного транзита газа через Украину. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров.
"Это вопрос к компании. Все-таки речь идет о коммерческих поставках, поэтому я не могу сказать. Это корпоративная информация", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о причинах сокращения поставок и возможных рисках еще большего сокращения транзита по этому маршруту.
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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