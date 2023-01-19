https://ria.ru/20230119/gaz-1845887114.html

Подтвержденный Киевом объем поставок газа в Европу снизился на 23 процента

Подтвержденный Киевом объем поставок газа в Европу снизился на 23 процента - РИА Новости, 19.01.2023

Подтвержденный Киевом объем поставок газа в Европу снизился на 23 процента

Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров, следует из сообщения... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:57

2023-01-19T09:57

2023-01-19T10:08

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров, следует из сообщения "Газпрома"."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 25,1 миллиона кубометров на 19 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил журналистам официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.Накануне показатель составлял 32,6 миллиона кубометров. Снижение, таким образом, составило 23%.Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20230118/gaz-1845786416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, газпром, киев, в мире