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Подтвержденный Киевом объем поставок газа в Европу снизился на 23 процента - РИА Новости, 19.01.2023
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Подтвержденный Киевом объем поставок газа в Европу снизился на 23 процента
Подтвержденный Киевом объем поставок газа в Европу снизился на 23 процента - РИА Новости, 19.01.2023
Подтвержденный Киевом объем поставок газа в Европу снизился на 23 процента
Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров, следует из сообщения... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:57
2023-01-19T10:08
европа
газпром
киев
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров, следует из сообщения "Газпрома"."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 25,1 миллиона кубометров на 19 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил журналистам официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.Накануне показатель составлял 32,6 миллиона кубометров. Снижение, таким образом, составило 23%.Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.
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европа, газпром, киев, в мире
Европа, Газпром, Киев, В мире
09:57 19.01.2023 (обновлено: 10:08 19.01.2023)
 
Подтвержденный Киевом объем поставок газа в Европу снизился на 23 процента

Подтвержденный Украиной объем поставок российского газа в Европу снизился на 23 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% - до 25,1 миллиона кубометров, следует из сообщения "Газпрома".
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 25,1 миллиона кубометров на 19 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил журналистам официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
Накануне показатель составлял 32,6 миллиона кубометров. Снижение, таким образом, составило 23%.
Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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