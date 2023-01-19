https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1846024495.html

Боррель заявил, что ЕС откажется от нефти и газа из России до конца года

Боррель заявил, что ЕС откажется от нефти и газа из России до конца года - РИА Новости, 19.01.2023

Боррель заявил, что ЕС откажется от нефти и газа из России до конца года

Все страны Евросоюза, за исключением Венгрии, откажутся от российского газа и нефти до конца года, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:49

2023-01-19T16:49

2023-01-19T16:49

политика

россия

венгрия

испания

евросоюз

жозеп боррель

владимир путин

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Все страны Евросоюза, за исключением Венгрии, откажутся от российского газа и нефти до конца года, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании, которое транслировалось в Zoom.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.Президент Владимир Путин не раз отмечал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российского газа и других ресурсов, ведут к деиндустриализации европейского континента, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230118/ukaz-1845782474.html

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политика, россия, венгрия, испания, евросоюз, жозеп боррель, владимир путин