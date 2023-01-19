Боррель заявил, что ЕС откажется от нефти и газа из России до конца года
Боррель анонсировал отказ почти всех стран ЕС от российских энергоресурсов до конца года
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Все страны Евросоюза, за исключением Венгрии, откажутся от российского газа и нефти до конца года, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании, которое транслировалось в Zoom.
"К концу года все государства избавятся полностью от энергоресурсов из России. Возможно, Венгрия станет исключением", — сказал он.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российского газа и других ресурсов, ведут к деиндустриализации европейского континента, подчеркнул он.