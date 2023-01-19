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Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя - РИА Новости, 19.01.2023
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя
Назначение постпреда России в Евросоюзе зависит от готовности Брюсселя к политическому диалогу на должном уровне, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T01:01
2023-01-19T01:01
2023-01-19T01:21
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брюссель
евросоюз
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Назначение постпреда России в Евросоюзе зависит от готовности Брюсселя к политическому диалогу на должном уровне, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов. "Что же касается назначения постоянного представителя, то оно зависит, прежде всего, от того, когда Евросоюз продемонстрирует готовность к политическому диалогу, уровень и содержание которого подразумевали бы необходимость нашего рабочего взаимодействия с Брюсселем именно на уровне постпреда", - сказал он в интервью "Известиям". Однако, по словам Логвинова, для начала странам ЕС следует "дать отдохнуть антироссийскому фонтану — отказаться от конфронтационной риторики в адрес" России, ее руководства и россиян.
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россия, брюссель, евросоюз
Россия, Брюссель, Евросоюз
01:01 19.01.2023 (обновлено: 01:21 19.01.2023)
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя
Дипломат Логвинов: назначение постпреда России зависит от готовности Брюсселя к диалогу