Рейтинг@Mail.ru
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1845858778.html
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя - РИА Новости, 19.01.2023
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя
Назначение постпреда России в Евросоюзе зависит от готовности Брюсселя к политическому диалогу на должном уровне, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T01:01
2023-01-19T01:21
россия
брюссель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Назначение постпреда России в Евросоюзе зависит от готовности Брюсселя к политическому диалогу на должном уровне, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов. "Что же касается назначения постоянного представителя, то оно зависит, прежде всего, от того, когда Евросоюз продемонстрирует готовность к политическому диалогу, уровень и содержание которого подразумевали бы необходимость нашего рабочего взаимодействия с Брюсселем именно на уровне постпреда", - сказал он в интервью "Известиям". Однако, по словам Логвинова, для начала странам ЕС следует "дать отдохнуть антироссийскому фонтану — отказаться от конфронтационной риторики в адрес" России, ее руководства и россиян.
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838831851.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, евросоюз
Россия, Брюссель, Евросоюз
01:01 19.01.2023 (обновлено: 01:21 19.01.2023)
 
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя

Дипломат Логвинов: назначение постпреда России зависит от готовности Брюсселя к диалогу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Назначение постпреда России в Евросоюзе зависит от готовности Брюсселя к политическому диалогу на должном уровне, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.
"Что же касается назначения постоянного представителя, то оно зависит, прежде всего, от того, когда Евросоюз продемонстрирует готовность к политическому диалогу, уровень и содержание которого подразумевали бы необходимость нашего рабочего взаимодействия с Брюсселем именно на уровне постпреда", - сказал он в интервью "Известиям".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 12:12
Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг
Однако, по словам Логвинова, для начала странам ЕС следует "дать отдохнуть антироссийскому фонтану — отказаться от конфронтационной риторики в адрес" России, ее руководства и россиян.
 
РоссияБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала