https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1845858778.html

Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя

Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя - РИА Новости, 19.01.2023

Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Брюсселя

Назначение постпреда России в Евросоюзе зависит от готовности Брюсселя к политическому диалогу на должном уровне, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T01:01

2023-01-19T01:01

2023-01-19T01:21

россия

брюссель

евросоюз

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Назначение постпреда России в Евросоюзе зависит от готовности Брюсселя к политическому диалогу на должном уровне, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов. "Что же касается назначения постоянного представителя, то оно зависит, прежде всего, от того, когда Евросоюз продемонстрирует готовность к политическому диалогу, уровень и содержание которого подразумевали бы необходимость нашего рабочего взаимодействия с Брюсселем именно на уровне постпреда", - сказал он в интервью "Известиям". Однако, по словам Логвинова, для начала странам ЕС следует "дать отдохнуть антироссийскому фонтану — отказаться от конфронтационной риторики в адрес" России, ее руководства и россиян.

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838831851.html

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россия, брюссель, евросоюз