https://ria.ru/20230119/evroparlament-1846062980.html

В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией

В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией - РИА Новости, 19.01.2023

В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией

Европарламент из-за своих решений приобретает почерк террористической организации, страны ЕС могут попасть в свой же капкан, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:45

2023-01-19T17:45

2023-01-19T17:53

специальная военная операция на украине

адальби шхагошев

россия

европарламент

евросоюз

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европарламент из-за своих решений приобретает почерк террористической организации, страны ЕС могут попасть в свой же капкан, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Европарламент в четверг большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву". "Европейский парламент приобретает почерк крупной международной террористической организации, создающей специфичные суды. Страны НАТО долгое время ведут настоящие террористические атаки против других государств, не задумываясь о трибуналах - ни по Югославии, ни по Ираку, ни по Сирии, ни по Ливии", - заявил Шхагошев. Он добавил, что даже если теоретически допустить организацию такого трибунала по Украине, то в своём же капкане окажутся страны ЕС, которые "стабильно снабжают её вооружением и спонсируют экстремистские силы на наших границах".

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

адальби шхагошев, россия, европарламент, евросоюз, политика