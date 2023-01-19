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В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/evroparlament-1846062980.html
В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией
В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией
Европарламент из-за своих решений приобретает почерк террористической организации, страны ЕС могут попасть в свой же капкан, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:45
2023-01-19T17:53
специальная военная операция на украине
адальби шхагошев
россия
европарламент
евросоюз
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европарламент из-за своих решений приобретает почерк террористической организации, страны ЕС могут попасть в свой же капкан, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Европарламент в четверг большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву". "Европейский парламент приобретает почерк крупной международной террористической организации, создающей специфичные суды. Страны НАТО долгое время ведут настоящие террористические атаки против других государств, не задумываясь о трибуналах - ни по Югославии, ни по Ираку, ни по Сирии, ни по Ливии", - заявил Шхагошев. Он добавил, что даже если теоретически допустить организацию такого трибунала по Украине, то в своём же капкане окажутся страны ЕС, которые "стабильно снабжают её вооружением и спонсируют экстремистские силы на наших границах".
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адальби шхагошев, россия, европарламент, евросоюз, политика
Специальная военная операция на Украине, Адальби Шхагошев, Россия, Европарламент, Евросоюз, Политика
17:45 19.01.2023 (обновлено: 17:53 19.01.2023)
 
В Госдуме сравнили Европарламент с террористической организацией

Депутат Шхагошев: Европарламент приобретает почерк террористической организации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европарламент из-за своих решений приобретает почерк террористической организации, страны ЕС могут попасть в свой же капкан, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Европарламент в четверг большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву".
"Европейский парламент приобретает почерк крупной международной террористической организации, создающей специфичные суды. Страны НАТО долгое время ведут настоящие террористические атаки против других государств, не задумываясь о трибуналах - ни по Югославии, ни по Ираку, ни по Сирии, ни по Ливии", - заявил Шхагошев.
Он добавил, что даже если теоретически допустить организацию такого трибунала по Украине, то в своём же капкане окажутся страны ЕС, которые "стабильно снабжают её вооружением и спонсируют экстремистские силы на наших границах".
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Специальная военная операция на УкраинеАдальби ШхагошевРоссияЕвропарламентЕвросоюзПолитика
 
 
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