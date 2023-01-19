https://ria.ru/20230119/es-1845858647.html

Российский дипломат прокомментировал заявление Киева о "корейском сценарии"

Российский дипломат прокомментировал заявление Киева о "корейском сценарии" - РИА Новости, 19.01.2023

Российский дипломат прокомментировал заявление Киева о "корейском сценарии"

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов опроверг утверждение украинских властей о том, что Москва и Брюссель обсуждают... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T01:00

2023-01-19T01:00

2023-01-19T02:50

в мире

алексей данилов

россия

украина

киев

евросоюз

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов опроверг утверждение украинских властей о том, что Москва и Брюссель обсуждают урегулирование на Украине по "корейскому сценарию".Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию", речь идет о так называемой "38-й параллели". По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками российские дипломаты якобы передают "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Данилова о "корейском сценарии" очередной уткой.Он привел в пример попытки разрешения внутриукраинского кризиса в 2014 году, когда к ним подключились Германия и Франция. "Чем все это закончилось, мы хорошо знаем", - добавил он.

https://ria.ru/20230118/es-1845785066.html

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в мире, алексей данилов, россия, украина, киев, евросоюз, совет национальной безопасности и обороны украины