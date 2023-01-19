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В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование - РИА Новости, 19.01.2023
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В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование
В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование - РИА Новости, 19.01.2023
В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование
Главная больница Энергодара в Запорожской области оперативно комплектуется новым медицинским оборудованием и медикаментами согласно поданным ранее заявкам,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:59
2023-01-19T09:59
общество
энергодар
запорожская область
мелитополь
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 19 янв - РИА Новости. Главная больница Энергодара в Запорожской области оперативно комплектуется новым медицинским оборудованием и медикаментами согласно поданным ранее заявкам, рассказал РИА Новости главный врач медико-санитарной части города Валерий Курченко. "Получаем очень долгожданное хорошее оборудование. По тому году процент заявок по медикаментам и оборудованию выполняется достаточно хорошими темпами. Мы очень благодарны, такого обновления мы давно не видели, наверное, со времен Советского Союза. Данное медицинское учреждение сейчас принимает все близлежащие районы потому, что медучреждения в соседних районах больше пострадало от реформ, которые проводились на Украине", - сказал Курченко. Комментируя ситуацию с кадрами, собеседник агентства отметил, что удается выходить из кризисной ситуации, связанной с дефицитом квалифицированных кадров, на сегодняшний день врачи в больнице Энергодара справляются с выполнением необходимых задач. "Сейчас параллельно работаем в связке со специалистами по линии ФМБА, к нам приезжает периодически десант из докторов, которые помогают нам проводить диспансеризацию по детскому и по взрослому населению", - добавил Курченко. В координации с министерством здравоохранения Запорожской области медицинские учреждения в Мелитополе, Энергодаре, Васильевке и других районах российского региона передали списки недостающего оборудования, медикаментов и запросы на проведение ремонта зданий. На основании запросов больницы и клиники продолжают получать современное оборудование и всё необходимое для предоставления бесплатных медицинских услуг.
https://ria.ru/20221226/missiya-1841299990.html
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общество, энергодар, запорожская область, мелитополь, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Энергодар, Запорожская область, Мелитополь, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
08:59 19.01.2023 (обновлено: 09:59 19.01.2023)
 
В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование

Главврач больницы в Энергодаре рассказал о получении оборудования и медикаментов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре.
Стела с названием города в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре.. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 19 янв - РИА Новости. Главная больница Энергодара в Запорожской области оперативно комплектуется новым медицинским оборудованием и медикаментами согласно поданным ранее заявкам, рассказал РИА Новости главный врач медико-санитарной части города Валерий Курченко.
"Получаем очень долгожданное хорошее оборудование. По тому году процент заявок по медикаментам и оборудованию выполняется достаточно хорошими темпами. Мы очень благодарны, такого обновления мы давно не видели, наверное, со времен Советского Союза. Данное медицинское учреждение сейчас принимает все близлежащие районы потому, что медучреждения в соседних районах больше пострадало от реформ, которые проводились на Украине", - сказал Курченко.
Комментируя ситуацию с кадрами, собеседник агентства отметил, что удается выходить из кризисной ситуации, связанной с дефицитом квалифицированных кадров, на сегодняшний день врачи в больнице Энергодара справляются с выполнением необходимых задач. "Сейчас параллельно работаем в связке со специалистами по линии ФМБА, к нам приезжает периодически десант из докторов, которые помогают нам проводить диспансеризацию по детскому и по взрослому населению", - добавил Курченко.
Щит с надписью Мы вместе на русском и украинском языках на улице Энергодара - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар
В координации с министерством здравоохранения Запорожской области медицинские учреждения в Мелитополе, Энергодаре, Васильевке и других районах российского региона передали списки недостающего оборудования, медикаментов и запросы на проведение ремонта зданий. На основании запросов больницы и клиники продолжают получать современное оборудование и всё необходимое для предоставления бесплатных медицинских услуг.
Первая партия помощи, собранной на марафоне Росатома, для жителей Энергодара и работникам Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В Энергодар прибыла первая партия помощи, собранной на марафоне Росатома
 
ОбществоЭнергодарЗапорожская областьМелитопольФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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