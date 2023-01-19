https://ria.ru/20230119/energodar-1845877509.html

В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование

В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование - РИА Новости, 19.01.2023

В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование

Главная больница Энергодара в Запорожской области оперативно комплектуется новым медицинским оборудованием и медикаментами согласно поданным ранее заявкам,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:59

2023-01-19T08:59

2023-01-19T09:59

общество

энергодар

запорожская область

мелитополь

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:193:2950:1852_1920x0_80_0_0_45a5863712666added4edb7f2316f872.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 19 янв - РИА Новости. Главная больница Энергодара в Запорожской области оперативно комплектуется новым медицинским оборудованием и медикаментами согласно поданным ранее заявкам, рассказал РИА Новости главный врач медико-санитарной части города Валерий Курченко. "Получаем очень долгожданное хорошее оборудование. По тому году процент заявок по медикаментам и оборудованию выполняется достаточно хорошими темпами. Мы очень благодарны, такого обновления мы давно не видели, наверное, со времен Советского Союза. Данное медицинское учреждение сейчас принимает все близлежащие районы потому, что медучреждения в соседних районах больше пострадало от реформ, которые проводились на Украине", - сказал Курченко. Комментируя ситуацию с кадрами, собеседник агентства отметил, что удается выходить из кризисной ситуации, связанной с дефицитом квалифицированных кадров, на сегодняшний день врачи в больнице Энергодара справляются с выполнением необходимых задач. "Сейчас параллельно работаем в связке со специалистами по линии ФМБА, к нам приезжает периодически десант из докторов, которые помогают нам проводить диспансеризацию по детскому и по взрослому населению", - добавил Курченко. В координации с министерством здравоохранения Запорожской области медицинские учреждения в Мелитополе, Энергодаре, Васильевке и других районах российского региона передали списки недостающего оборудования, медикаментов и запросы на проведение ремонта зданий. На основании запросов больницы и клиники продолжают получать современное оборудование и всё необходимое для предоставления бесплатных медицинских услуг.

https://ria.ru/20221226/missiya-1841299990.html

https://ria.ru/20221223/pomosch-1840967950.html

энергодар

запорожская область

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, энергодар, запорожская область, мелитополь, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)