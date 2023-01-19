08:59 19.01.2023 (обновлено: 09:59 19.01.2023)
В больнице в Энергодаре рассказали о выполнении заявок на оборудование
Главврач больницы в Энергодаре рассказал о получении оборудования и медикаментов
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 19 янв - РИА Новости. Главная больница Энергодара в Запорожской области оперативно комплектуется новым медицинским оборудованием и медикаментами согласно поданным ранее заявкам, рассказал РИА Новости главный врач медико-санитарной части города Валерий Курченко.
"Получаем очень долгожданное хорошее оборудование. По тому году процент заявок по медикаментам и оборудованию выполняется достаточно хорошими темпами. Мы очень благодарны, такого обновления мы давно не видели, наверное, со времен Советского Союза. Данное медицинское учреждение сейчас принимает все близлежащие районы потому, что медучреждения в соседних районах больше пострадало от реформ, которые проводились на Украине", - сказал Курченко.
Комментируя ситуацию с кадрами, собеседник агентства отметил, что удается выходить из кризисной ситуации, связанной с дефицитом квалифицированных кадров, на сегодняшний день врачи в больнице Энергодара справляются с выполнением необходимых задач. "Сейчас параллельно работаем в связке со специалистами по линии ФМБА, к нам приезжает периодически десант из докторов, которые помогают нам проводить диспансеризацию по детскому и по взрослому населению", - добавил Курченко.
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В координации с министерством здравоохранения Запорожской области медицинские учреждения в Мелитополе, Энергодаре, Васильевке и других районах российского региона передали списки недостающего оборудования, медикаментов и запросы на проведение ремонта зданий. На основании запросов больницы и клиники продолжают получать современное оборудование и всё необходимое для предоставления бесплатных медицинских услуг.
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