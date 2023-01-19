https://ria.ru/20230119/ekonomika-1846011950.html

Российская экономика работает в нестандартных условиях, заявил Мишустин

Российская экономика работает в нестандартных условиях, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.01.2023

Российская экономика работает в нестандартных условиях, заявил Мишустин

Российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:16

2023-01-19T16:16

2023-01-19T17:34

экономика

михаил мишустин

россия

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АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Российско-туркменском бизнес-форуме. "Сейчас мы все работаем в нестандартных условиях. Идет переформатирование глобальной финансово-экономической архитектуры. Привычные механизмы уже не срабатывают. Валюты, считавшиеся мировыми расчетными единицами, показали свою ненадежность. На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление", - сказал Мишустин. При этом, по словам российского премьера, "прошлый год показал, что Россия справляется с новыми вызовами". "Основные задачи − решаются. Социальные обязательства перед гражданами − исполняются в полном объеме. Экономика адаптируется", - сказал он. Мишустин напомнил, что спад ВВП России по итогам 2022 года оказался гораздо меньше ожиданий: по предварительным данным, за год он составил всего 2,5%, а инфляция – ниже 12%, что лучше, чем в целом ряде европейских стран. "Это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности. Прежде всего, для укрепления суверенитета в самых разных сферах, в том числе – экономической, финансовой, технологической", - добавил он. "Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что финансовая и банковская системы, экономика в целом находятся в стабильном состоянии, активно развиваются", - напомнил Мишустин.

https://ria.ru/20230119/chernyshenko-1845934339.html

https://ria.ru/20230117/kitay-1845530420.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия