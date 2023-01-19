https://ria.ru/20230119/eek-1845951471.html

В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД

В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД - РИА Новости, 19.01.2023

В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к просьбе Европейского еврейского конгресса главе МИД Сергею... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:24

2023-01-19T13:24

2023-01-19T13:24

россия

европейский еврейский конгресс

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к просьбе Европейского еврейского конгресса главе МИД Сергею Лаврову извиниться за сравнение действий против россиян с холокостом, сказав, что вопрос касается министерства иностранных дел и останется в этих рамках. "Здесь идет обмен по линии министерства иностранных дел. Давайте его вот в этих рамках и оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова позиция Кремля по вопросу реакции Европейского еврейского конгресса, который после слов Сергея Лаврова, сравнившего действия против россиян с холокостом, попросил его извиниться за такие слова. Ранее Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос".

https://ria.ru/20230119/diplomatiya-1845937713.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, европейский еврейский конгресс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)