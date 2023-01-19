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В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД - РИА Новости, 19.01.2023
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В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД
В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД - РИА Новости, 19.01.2023
В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к просьбе Европейского еврейского конгресса главе МИД Сергею... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:24
2023-01-19T13:24
россия
европейский еврейский конгресс
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к просьбе Европейского еврейского конгресса главе МИД Сергею Лаврову извиниться за сравнение действий против россиян с холокостом, сказав, что вопрос касается министерства иностранных дел и останется в этих рамках. "Здесь идет обмен по линии министерства иностранных дел. Давайте его вот в этих рамках и оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова позиция Кремля по вопросу реакции Европейского еврейского конгресса, который после слов Сергея Лаврова, сравнившего действия против россиян с холокостом, попросил его извиниться за такие слова. Ранее Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос".
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россия, европейский еврейский конгресс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Европейский еврейский конгресс, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:24 19.01.2023
 
В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД

Песков: вопрос о реакции Европейского еврейского конгресса на слова Лаврова касается МИД

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к просьбе Европейского еврейского конгресса главе МИД Сергею Лаврову извиниться за сравнение действий против россиян с холокостом, сказав, что вопрос касается министерства иностранных дел и останется в этих рамках.
"Здесь идет обмен по линии министерства иностранных дел. Давайте его вот в этих рамках и оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова позиция Кремля по вопросу реакции Европейского еврейского конгресса, который после слов Сергея Лаврова, сравнившего действия против россиян с холокостом, попросил его извиниться за такие слова.
Ранее Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
12:50
В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса
 
РоссияЕвропейский еврейский конгрессСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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