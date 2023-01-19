https://ria.ru/20230119/eek-1845951471.html
В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД
В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД - РИА Новости, 19.01.2023
В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к просьбе Европейского еврейского конгресса главе МИД Сергею... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:24
2023-01-19T13:24
2023-01-19T13:24
россия
европейский еврейский конгресс
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к просьбе Европейского еврейского конгресса главе МИД Сергею Лаврову извиниться за сравнение действий против россиян с холокостом, сказав, что вопрос касается министерства иностранных дел и останется в этих рамках. "Здесь идет обмен по линии министерства иностранных дел. Давайте его вот в этих рамках и оставим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова позиция Кремля по вопросу реакции Европейского еврейского конгресса, который после слов Сергея Лаврова, сравнившего действия против россиян с холокостом, попросил его извиниться за такие слова. Ранее Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос".
https://ria.ru/20230119/diplomatiya-1845937713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европейский еврейский конгресс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Европейский еврейский конгресс, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Кремле переадресовали вопрос о реакции ЕЕК на слова Лаврова в МИД
Песков: вопрос о реакции Европейского еврейского конгресса на слова Лаврова касается МИД