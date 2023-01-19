https://ria.ru/20230119/eaes-1845957410.html
Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле
Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле - РИА Новости, 19.01.2023
Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле
Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали меморандум о свободной торговле, церемония состоялась в Тегеране на территории Международного... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:43
2023-01-19T13:43
2023-01-19T14:00
иран
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торговля
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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали меморандум о свободной торговле, церемония состоялась в Тегеране на территории Международного выставочного центра, сообщает корреспондент РИА Новости.Документ был подписан в присутствии заместителя министра промышленности рудников и торговли, главы Организации развития торговли Ирана Алирезы Пейман-Пака.
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, евразийский экономический союз, в мире, экономика, торговля
Иран, Евразийский экономический союз, В мире, Экономика, Торговля
13:43 19.01.2023 (обновлено: 14:00 19.01.2023)
Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле
Иран и ЕАЭС подписали в Тегеране меморандум о свободной торговле