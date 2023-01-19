https://ria.ru/20230119/eaes-1845957410.html

Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле

Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле - РИА Новости, 19.01.2023

Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле

Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали меморандум о свободной торговле, церемония состоялась в Тегеране на территории Международного... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:43

2023-01-19T13:43

2023-01-19T14:00

иран

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торговля

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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали меморандум о свободной торговле, церемония состоялась в Тегеране на территории Международного выставочного центра, сообщает корреспондент РИА Новости.Документ был подписан в присутствии заместителя министра промышленности рудников и торговли, главы Организации развития торговли Ирана Алирезы Пейман-Пака.

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html

иран

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, евразийский экономический союз, в мире, экономика, торговля