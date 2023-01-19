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Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле - РИА Новости, 19.01.2023
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Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле
Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле - РИА Новости, 19.01.2023
Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле
Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали меморандум о свободной торговле, церемония состоялась в Тегеране на территории Международного... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:43
2023-01-19T14:00
иран
евразийский экономический союз
в мире
экономика
торговля
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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали меморандум о свободной торговле, церемония состоялась в Тегеране на территории Международного выставочного центра, сообщает корреспондент РИА Новости.Документ был подписан в присутствии заместителя министра промышленности рудников и торговли, главы Организации развития торговли Ирана Алирезы Пейман-Пака.
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иран, евразийский экономический союз, в мире, экономика, торговля
Иран, Евразийский экономический союз, В мире, Экономика, Торговля
13:43 19.01.2023 (обновлено: 14:00 19.01.2023)
 
Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле

Иран и ЕАЭС подписали в Тегеране меморандум о свободной торговле

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали меморандум о свободной торговле, церемония состоялась в Тегеране на территории Международного выставочного центра, сообщает корреспондент РИА Новости.
Документ был подписан в присутствии заместителя министра промышленности рудников и торговли, главы Организации развития торговли Ирана Алирезы Пейман-Пака.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 14:32
Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями
 
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