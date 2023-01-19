https://ria.ru/20230119/dzhenerik-1845927932.html

ФАС согласовала цены на российский дженерик от инфекций брюшной полости

ФАС согласовала цены на российский дженерик от инфекций брюшной полости - РИА Новости, 19.01.2023

ФАС согласовала цены на российский дженерик от инфекций брюшной полости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН)... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:18

2023-01-19T12:18

2023-01-19T12:24

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Эртапенем" для лечения инфекций брюшной полости, легких, органов малого таза и диабетической стопы; препарат будет на 11% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цены на первый дженерик отечественного производства в рамках МНН "Эртапенем"... Согласованные предельные отпускные цены отечественного производителя на "Эртапенем" снижены относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат "Инванз" иностранного производства на 11%", - говорится в сообщении. Цена за флакон отечественного дженерика составила 1751 рублей при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 1958 рублей. Таким образом, ценовая и ассортиментная доступность этих препаратов для граждан России повысится, отмечает ведомство. "В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - подчеркнули в ФАС.

https://ria.ru/20230117/nauka-1845253571.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика