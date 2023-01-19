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ФАС согласовала цены на российский дженерик от инфекций брюшной полости - РИА Новости, 19.01.2023
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ФАС согласовала цены на российский дженерик от инфекций брюшной полости
ФАС согласовала цены на российский дженерик от инфекций брюшной полости - РИА Новости, 19.01.2023
ФАС согласовала цены на российский дженерик от инфекций брюшной полости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН)... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:18
2023-01-19T12:24
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Эртапенем" для лечения инфекций брюшной полости, легких, органов малого таза и диабетической стопы; препарат будет на 11% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цены на первый дженерик отечественного производства в рамках МНН "Эртапенем"... Согласованные предельные отпускные цены отечественного производителя на "Эртапенем" снижены относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат "Инванз" иностранного производства на 11%", - говорится в сообщении. Цена за флакон отечественного дженерика составила 1751 рублей при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 1958 рублей. Таким образом, ценовая и ассортиментная доступность этих препаратов для граждан России повысится, отмечает ведомство. "В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - подчеркнули в ФАС.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
12:18 19.01.2023 (обновлено: 12:24 19.01.2023)
 
ФАС согласовала цены на российский дженерик от инфекций брюшной полости

ФАС согласовала цены на первый российский дженерик для лечения инфекций брюшной полости

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Эртапенем" для лечения инфекций брюшной полости, легких, органов малого таза и диабетической стопы; препарат будет на 11% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство.
"ФАС согласовала цены на первый дженерик отечественного производства в рамках МНН "Эртапенем"... Согласованные предельные отпускные цены отечественного производителя на "Эртапенем" снижены относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат "Инванз" иностранного производства на 11%", - говорится в сообщении.
Цена за флакон отечественного дженерика составила 1751 рублей при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 1958 рублей.
Таким образом, ценовая и ассортиментная доступность этих препаратов для граждан России повысится, отмечает ведомство. "В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - подчеркнули в ФАС.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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