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В Дагестане в ДТП с участием двух легковушек погибли два человека - РИА Новости, 19.01.2023
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В Дагестане в ДТП с участием двух легковушек погибли два человека
В Дагестане в ДТП с участием двух легковушек погибли два человека - РИА Новости, 19.01.2023
В Дагестане в ДТП с участием двух легковушек погибли два человека
Два человека погибли и три пострадали в результате столкновения двух легковых машин в Каякентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:40
2023-01-19T20:40
происшествия
авто
каякентский район
hyundai genesis
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МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. Два человека погибли и три пострадали в результате столкновения двух легковых машин в Каякентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, 19 января около 16:00 на 896-м километре федеральной трассы "Кавказ" водитель Hyundai Accent при совершении разворота столкнулся с ВАЗ-217030 под управлением 27-летнего жителя Каякентского района. "B результате ДТП водитель Hyundai Accent и один из пассажиров "ВАЗ-217030" от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель "ВАЗ-217030" и его пассажир, а также пассажир Hyundai Accent, 65-летняя женщина, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении. Информация предварительная, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, уточнили в ведомстве.
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происшествия, авто, каякентский район, hyundai genesis
Происшествия, Авто, Каякентский район, Hyundai Genesis
20:40 19.01.2023
 
В Дагестане в ДТП с участием двух легковушек погибли два человека

В Дагестане при столкновении двух легковушек погибли два человека, трое пострадали

© Фото : МВД Дагестана/TelegramДТП в Каякентском районе Дагестана
ДТП в Каякентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : МВД Дагестана/Telegram
ДТП в Каякентском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. Два человека погибли и три пострадали в результате столкновения двух легковых машин в Каякентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона.
По информации ведомства, 19 января около 16:00 на 896-м километре федеральной трассы "Кавказ" водитель Hyundai Accent при совершении разворота столкнулся с ВАЗ-217030 под управлением 27-летнего жителя Каякентского района.
"B результате ДТП водитель Hyundai Accent и один из пассажиров "ВАЗ-217030" от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель "ВАЗ-217030" и его пассажир, а также пассажир Hyundai Accent, 65-летняя женщина, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
Информация предварительная, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, уточнили в ведомстве.
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Волгограде - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:09
В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими
 
ПроисшествияАвтоКаякентский районHyundai Genesis
 
 
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