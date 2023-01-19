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Свыше 300 воронежцев получили травмы из-за ледяного дождя - РИА Новости, 19.01.2023
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Свыше 300 воронежцев получили травмы из-за ледяного дождя
Свыше 300 воронежцев получили травмы из-за ледяного дождя - РИА Новости, 19.01.2023
Свыше 300 воронежцев получили травмы из-за ледяного дождя
Свыше 300 человек получили травмы из-за прошедшего в Воронеже ледяного дождя, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:56
2023-01-19T18:56
происшествия
воронеж
погода
россия
воронежская область
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Свыше 300 человек получили травмы из-за прошедшего в Воронеже ледяного дождя, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Ледяной дождь в городе начался в среду вечером, к утру тротуары покрылись коркой льда. "По состоянию на 16:00 (мск) в городские травмункты обратилось 319 человек, из них 24 – дети. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась в единичных случаях", - говорится в сообщении собеседник агентства. По его словам, основной характер травм — переломы лодыжек или лучевых костей, а также ушибы и растяжения связок верхних и нижних конечностей. Также ледяной дождь стал причиной приостановки работы троллейбусов в Воронеже. Улучшение погодных условий ожидается в субботу.
https://ria.ru/20230119/pogoda-1845922711.html
https://ria.ru/20230116/sneg-1845173150.html
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происшествия, воронеж, погода, россия, воронежская область, здоровье - общество
Происшествия, Воронеж, Погода, Россия, Воронежская область, Здоровье - Общество
18:56 19.01.2023
 
Свыше 300 воронежцев получили травмы из-за ледяного дождя

В Воронеже 319 человек получили травмы из-за ледяного дождя

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Свыше 300 человек получили травмы из-за прошедшего в Воронеже ледяного дождя, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Ледяной дождь в городе начался в среду вечером, к утру тротуары покрылись коркой льда.
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"По состоянию на 16:00 (мск) в городские травмункты обратилось 319 человек, из них 24 – дети. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась в единичных случаях", - говорится в сообщении собеседник агентства.
По его словам, основной характер травм — переломы лодыжек или лучевых костей, а также ушибы и растяжения связок верхних и нижних конечностей.
Также ледяной дождь стал причиной приостановки работы троллейбусов в Воронеже. Улучшение погодных условий ожидается в субботу.
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