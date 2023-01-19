https://ria.ru/20230119/dozhd-1846086117.html

Свыше 300 воронежцев получили травмы из-за ледяного дождя

Свыше 300 воронежцев получили травмы из-за ледяного дождя - РИА Новости, 19.01.2023

Свыше 300 воронежцев получили травмы из-за ледяного дождя

Свыше 300 человек получили травмы из-за прошедшего в Воронеже ледяного дождя, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:56

2023-01-19T18:56

2023-01-19T18:56

происшествия

воронеж

погода

россия

воронежская область

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_eada6a2f204ce25d01814810f2649d17.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Свыше 300 человек получили травмы из-за прошедшего в Воронеже ледяного дождя, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Ледяной дождь в городе начался в среду вечером, к утру тротуары покрылись коркой льда. "По состоянию на 16:00 (мск) в городские травмункты обратилось 319 человек, из них 24 – дети. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась в единичных случаях", - говорится в сообщении собеседник агентства. По его словам, основной характер травм — переломы лодыжек или лучевых костей, а также ушибы и растяжения связок верхних и нижних конечностей. Также ледяной дождь стал причиной приостановки работы троллейбусов в Воронеже. Улучшение погодных условий ожидается в субботу.

https://ria.ru/20230119/pogoda-1845922711.html

https://ria.ru/20230116/sneg-1845173150.html

воронеж

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, погода, россия, воронежская область, здоровье - общество