https://ria.ru/20230119/donetsk-1846026022.html
ВСУ выпустили по двум районам Донецка 18 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по двум районам Донецка 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.01.2023
ВСУ выпустили по двум районам Донецка 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:52
2023-01-19T16:52
2023-01-19T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.30 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, в 16.28 украинские войска выпустили по Ясиноватой семь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230119/boepripasy-1845919802.html
https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845949727.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
16:52 19.01.2023 (обновлено: 16:53 19.01.2023)
ВСУ выпустили по двум районам Донецка 18 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 18 снарядов натовского калибра