https://ria.ru/20230119/donetsk-1845917614.html

ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов

ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 19.01.2023

ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска обстреляли четыре района Донецка, выпустив за пять минут 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:45

2023-01-19T11:45

2023-01-19T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре района Донецка, выпустив за пять минут 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:25 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 11:30 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк