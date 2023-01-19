https://ria.ru/20230119/donetsk-1845917614.html
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 19.01.2023
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска обстреляли четыре района Донецка, выпустив за пять минут 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:45
2023-01-19T11:45
2023-01-19T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре района Донецка, выпустив за пять минут 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:25 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 11:30 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
11:45 19.01.2023 (обновлено: 11:52 19.01.2023)
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра