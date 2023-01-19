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Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/donetsk-1845877387.html
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:58
2023-01-19T09:40
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, ночью ВСУ обстреляли Петровский район столицы ДНР. По нему также выпустили пять натовских снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
08:58 19.01.2023 (обновлено: 09:40 19.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска выпустили пять снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы)", — сказано в Telegram-канале представительства.

Кроме того, ночью ВСУ обстреляли Петровский район столицы ДНР. По нему также выпустили пять натовских снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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