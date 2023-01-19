https://ria.ru/20230119/donetsk-1845877387.html

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:58

2023-01-19T08:58

2023-01-19T09:40

в мире

донецкая народная республика

донецк

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, ночью ВСУ обстреляли Петровский район столицы ДНР. По нему также выпустили пять натовских снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк