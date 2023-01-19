08:58 19.01.2023 (обновлено: 09:40 19.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска выпустили пять снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы)", — сказано в Telegram-канале представительства.
Кроме того, ночью ВСУ обстреляли Петровский район столицы ДНР. По нему также выпустили пять натовских снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.