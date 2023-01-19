Рейтинг@Mail.ru
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230119/donetsk-1845875699.html
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний - РИА Новости, 19.01.2023
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний
Праздник Крещения Господня проходит в этом году в Донецке с вынужденными ограничениями - из-за непрекращающихся обстрелов жилых районов в городе не стали... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:40
2023-01-19T08:40
крещение господне
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834509_0:145:3281:1991_1920x0_80_0_0_e663ab93b3d411854b77bfc2d3339990.jpg
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Праздник Крещения Господня проходит в этом году в Донецке с вынужденными ограничениями - из-за непрекращающихся обстрелов жилых районов в городе не стали оборудовать места для крещенских купаний, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах Донецка оборудованы не будут", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее по той же причине власти города приняли решение не устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина в самом центре города. В последние недели украинские войска многократно увеличили обстрелы городов и районов ДНР, в том числе с применением РСЗО и другого оружия неизбирательного действия. В результате в республике были отменены массовые мероприятия, в том числе новогодние гуляния.
https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834509_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_2d3939a79082c303461d0be06dfacd94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крещение господне, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), религия
Крещение Господне, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Религия, Религия
08:40 19.01.2023
 
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний

В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Праздник Крещения Господня проходит в этом году в Донецке с вынужденными ограничениями - из-за непрекращающихся обстрелов жилых районов в городе не стали оборудовать места для крещенских купаний, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах Донецка оборудованы не будут", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее по той же причине власти города приняли решение не устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина в самом центре города.
В последние недели украинские войска многократно увеличили обстрелы городов и районов ДНР, в том числе с применением РСЗО и другого оружия неизбирательного действия. В результате в республике были отменены массовые мероприятия, в том числе новогодние гуляния.
Православный священник освящает иордань в канун праздника Крещения Господня - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
02:04
Крещение Господне (Богоявление) по православному календарю
 
РелигияКрещение ГосподнеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Религия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала