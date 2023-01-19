https://ria.ru/20230119/donetsk-1845875699.html
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний - РИА Новости, 19.01.2023
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний
Праздник Крещения Господня проходит в этом году в Донецке с вынужденными ограничениями - из-за непрекращающихся обстрелов жилых районов в городе не стали... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:40
2023-01-19T08:40
2023-01-19T08:40
крещение господне
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
религия
религия
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Праздник Крещения Господня проходит в этом году в Донецке с вынужденными ограничениями - из-за непрекращающихся обстрелов жилых районов в городе не стали оборудовать места для крещенских купаний, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах Донецка оборудованы не будут", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее по той же причине власти города приняли решение не устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина в самом центре города. В последние недели украинские войска многократно увеличили обстрелы городов и районов ДНР, в том числе с применением РСЗО и другого оружия неизбирательного действия. В результате в республике были отменены массовые мероприятия, в том числе новогодние гуляния.
https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крещение господне, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), религия
Крещение Господне, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Религия, Религия
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний
В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний из-за обстрелов ВСУ