https://ria.ru/20230119/donetsk-1845875699.html

В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний

В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний - РИА Новости, 19.01.2023

В Донецке не стали оборудовать места для крещенских купаний

Праздник Крещения Господня проходит в этом году в Донецке с вынужденными ограничениями - из-за непрекращающихся обстрелов жилых районов в городе не стали... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:40

2023-01-19T08:40

2023-01-19T08:40

крещение господне

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

религия

религия

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Праздник Крещения Господня проходит в этом году в Донецке с вынужденными ограничениями - из-за непрекращающихся обстрелов жилых районов в городе не стали оборудовать места для крещенских купаний, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах Донецка оборудованы не будут", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее по той же причине власти города приняли решение не устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина в самом центре города. В последние недели украинские войска многократно увеличили обстрелы городов и районов ДНР, в том числе с применением РСЗО и другого оружия неизбирательного действия. В результате в республике были отменены массовые мероприятия, в том числе новогодние гуляния.

https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

крещение господне, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), религия