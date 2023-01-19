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Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию - РИА Новости, 19.01.2023
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Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию
Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет обсудить во время визита в Минск обстановку, сложившуюся в результате "линии Запада на тотальное доминирование". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:23
2023-01-19T12:23
сергей лавров
политика
белоруссия
россия
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет обсудить во время визита в Минск обстановку, сложившуюся в результате "линии Запада на тотальное доминирование". "Заседание двух коллегий (министерств иностранных дел Белоруссии и России в Минске в четверг – ред.) как никогда своевременно. Вопросы, которые будем обсуждать, касаются той обстановки, которая сложилась в результате линии наших западных коллег на тотальное доминирование, во главе с американцами, которые всех остальных построили. И это наблюдается в позиции НАТО, Евросоюза. Совет Европы уже пошел по этому пути. И много проблем накапливается в ОБСЕ", - сказал Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Он пояснил, что эта тема - один из главных вопросов в повестке дня предстоящего совместного заседания коллегий министерств иностранных дел двух стран. "Наряду с сотрудничеством в международных организациях, где нам важно не допустить приватизации секретариатов, что также Запад пытается сделать", - подчеркнул министр. По его словам, "особенно важно координировать действия на правозащитном поле – Совет ООН по правам человека и другие механизмы, - где Запад явно пытается политизировать дискуссии, которые должны идти на основе имеющихся норм международного гуманитарного права".
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сергей лавров, политика, белоруссия, россия
Сергей Лавров, Политика, Белоруссия, Россия
12:23 19.01.2023
 
Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию

Глава МИД Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет обсудить во время визита в Минск обстановку, сложившуюся в результате "линии Запада на тотальное доминирование".
"Заседание двух коллегий (министерств иностранных дел Белоруссии и России в Минске в четверг – ред.) как никогда своевременно. Вопросы, которые будем обсуждать, касаются той обстановки, которая сложилась в результате линии наших западных коллег на тотальное доминирование, во главе с американцами, которые всех остальных построили. И это наблюдается в позиции НАТО, Евросоюза. Совет Европы уже пошел по этому пути. И много проблем накапливается в ОБСЕ", - сказал Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Он пояснил, что эта тема - один из главных вопросов в повестке дня предстоящего совместного заседания коллегий министерств иностранных дел двух стран. "Наряду с сотрудничеством в международных организациях, где нам важно не допустить приватизации секретариатов, что также Запад пытается сделать", - подчеркнул министр.
По его словам, "особенно важно координировать действия на правозащитном поле – Совет ООН по правам человека и другие механизмы, - где Запад явно пытается политизировать дискуссии, которые должны идти на основе имеющихся норм международного гуманитарного права".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Сергей ЛавровПолитикаБелоруссияРоссия
 
 
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