Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию
Глава МИД Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет обсудить во время визита в Минск обстановку, сложившуюся в результате "линии Запада на тотальное доминирование".
"Заседание двух коллегий (министерств иностранных дел Белоруссии и России в Минске в четверг – ред.) как никогда своевременно. Вопросы, которые будем обсуждать, касаются той обстановки, которая сложилась в результате линии наших западных коллег на тотальное доминирование, во главе с американцами, которые всех остальных построили. И это наблюдается в позиции НАТО, Евросоюза. Совет Европы уже пошел по этому пути. И много проблем накапливается в ОБСЕ", - сказал Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Он пояснил, что эта тема - один из главных вопросов в повестке дня предстоящего совместного заседания коллегий министерств иностранных дел двух стран. "Наряду с сотрудничеством в международных организациях, где нам важно не допустить приватизации секретариатов, что также Запад пытается сделать", - подчеркнул министр.
По его словам, "особенно важно координировать действия на правозащитном поле – Совет ООН по правам человека и другие механизмы, - где Запад явно пытается политизировать дискуссии, которые должны идти на основе имеющихся норм международного гуманитарного права".