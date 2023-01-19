https://ria.ru/20230119/dominirovanie-1845928745.html

Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию

Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров обсудит в Минске политику Запада по тотальному доминированию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет обсудить во время визита в Минск обстановку, сложившуюся в результате "линии Запада на тотальное доминирование". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:23

2023-01-19T12:23

2023-01-19T12:23

сергей лавров

политика

белоруссия

россия

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет обсудить во время визита в Минск обстановку, сложившуюся в результате "линии Запада на тотальное доминирование". "Заседание двух коллегий (министерств иностранных дел Белоруссии и России в Минске в четверг – ред.) как никогда своевременно. Вопросы, которые будем обсуждать, касаются той обстановки, которая сложилась в результате линии наших западных коллег на тотальное доминирование, во главе с американцами, которые всех остальных построили. И это наблюдается в позиции НАТО, Евросоюза. Совет Европы уже пошел по этому пути. И много проблем накапливается в ОБСЕ", - сказал Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Он пояснил, что эта тема - один из главных вопросов в повестке дня предстоящего совместного заседания коллегий министерств иностранных дел двух стран. "Наряду с сотрудничеством в международных организациях, где нам важно не допустить приватизации секретариатов, что также Запад пытается сделать", - подчеркнул министр. По его словам, "особенно важно координировать действия на правозащитном поле – Совет ООН по правам человека и другие механизмы, - где Запад явно пытается политизировать дискуссии, которые должны идти на основе имеющихся норм международного гуманитарного права".

https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html

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Влада Копылова

сергей лавров, политика, белоруссия, россия