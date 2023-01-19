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Суд разрешил Додону ненадолго выехать из Молдавии - РИА Новости, 19.01.2023
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Суд разрешил Додону ненадолго выехать из Молдавии
Суд разрешил Додону ненадолго выехать из Молдавии - РИА Новости, 19.01.2023
Суд разрешил Додону ненадолго выехать из Молдавии
Высшая судебная палата Молдавии разрешила экс-президенту Игорю Додону отправиться в Румынию в период с 28 января по 5 февраля по семейным обстоятельствам,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:58
2023-01-19T12:58
в мире
игорь додон
молдавия
румыния
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии разрешила экс-президенту Игорю Додону отправиться в Румынию в период с 28 января по 5 февраля по семейным обстоятельствам, передает корреспондент РИА Новости. Ранее судьи продлили Додону запрет на выезд из страны до 20 марта. На заседании в четверг адвокаты попросили судей позволить экс-президенту совершить короткий визит в Румынию вместе с семьей для реабилитации здоровья младшего ребенка. Прокурор Виталий Кодряну поддержал предложение адвокатов, его коллега Петр Ярмалюк выступил против, посчитав, что ребенок может совершить эту поездку без родителей в сопровождении других лиц по доверенности. В итоге судьи после совещания разрешили Додону покинуть страну в период с 28 января по 5 февраля. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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в мире, игорь додон, молдавия, румыния, владимир плахотнюк
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Румыния, Владимир Плахотнюк
12:58 19.01.2023
 
Суд разрешил Додону ненадолго выехать из Молдавии

Суд разрешил экс-президенту Додону ненадолго выехать из Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии разрешила экс-президенту Игорю Додону отправиться в Румынию в период с 28 января по 5 февраля по семейным обстоятельствам, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее судьи продлили Додону запрет на выезд из страны до 20 марта.
На заседании в четверг адвокаты попросили судей позволить экс-президенту совершить короткий визит в Румынию вместе с семьей для реабилитации здоровья младшего ребенка. Прокурор Виталий Кодряну поддержал предложение адвокатов, его коллега Петр Ярмалюк выступил против, посчитав, что ребенок может совершить эту поездку без родителей в сопровождении других лиц по доверенности.
В итоге судьи после совещания разрешили Додону покинуть страну в период с 28 января по 5 февраля.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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В миреИгорь ДодонМолдавияРумынияВладимир Плахотнюк
 
 
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