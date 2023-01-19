https://ria.ru/20230119/dodon-1845924042.html

Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны

Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны - РИА Новости, 19.01.2023

Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получал намеки и угрозы, с помощью которых его пытались вынудить покинуть территорию республики. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:09

2023-01-19T12:09

2023-01-19T12:09

в мире

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получал намеки и угрозы, с помощью которых его пытались вынудить покинуть территорию республики. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. "На меня открыли более 10 уголовных дел. Было много намеков и прямых угроз, чтобы я покинул территорию Республики Молдова. Я решил остаться здесь, но многие лидеры оппозиции уехали из страны, я их не осуждаю за это", - заявил Додон журналистам перед заседанием Высшей судебной палаты. По его словам, из 10 уголовных дел три уже переданы в суд, все они на первом этапе. Сейчас инстанция приступает к обсуждениям доказательной базы и других аргументов со стороны прокуроров. Додон уверен, что сумеет доказать свою невиновность.

https://ria.ru/20230116/dodon-1845283344.html

молдавия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь додон, молдавия