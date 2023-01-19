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Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны - РИА Новости, 19.01.2023
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Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны
Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны - РИА Новости, 19.01.2023
Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получал намеки и угрозы, с помощью которых его пытались вынудить покинуть территорию республики. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:09
2023-01-19T12:09
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получал намеки и угрозы, с помощью которых его пытались вынудить покинуть территорию республики. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. "На меня открыли более 10 уголовных дел. Было много намеков и прямых угроз, чтобы я покинул территорию Республики Молдова. Я решил остаться здесь, но многие лидеры оппозиции уехали из страны, я их не осуждаю за это", - заявил Додон журналистам перед заседанием Высшей судебной палаты. По его словам, из 10 уголовных дел три уже переданы в суд, все они на первом этапе. Сейчас инстанция приступает к обсуждениям доказательной базы и других аргументов со стороны прокуроров. Додон уверен, что сумеет доказать свою невиновность.
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в мире, игорь додон, молдавия
В мире, Игорь Додон, Молдавия
12:09 19.01.2023
 
Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны

Додон заявил, что получал намеки и угрозы с требованиями уехать из Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получал намеки и угрозы, с помощью которых его пытались вынудить покинуть территорию республики.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
"На меня открыли более 10 уголовных дел. Было много намеков и прямых угроз, чтобы я покинул территорию Республики Молдова. Я решил остаться здесь, но многие лидеры оппозиции уехали из страны, я их не осуждаю за это", - заявил Додон журналистам перед заседанием Высшей судебной палаты.
По его словам, из 10 уголовных дел три уже переданы в суд, все они на первом этапе. Сейчас инстанция приступает к обсуждениям доказательной базы и других аргументов со стороны прокуроров. Додон уверен, что сумеет доказать свою невиновность.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 18:38
Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта
 
В миреИгорь ДодонМолдавия
 
 
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