https://ria.ru/20230119/dodon-1845924042.html
Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны
Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны - РИА Новости, 19.01.2023
Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получал намеки и угрозы, с помощью которых его пытались вынудить покинуть территорию республики. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:09
2023-01-19T12:09
2023-01-19T12:09
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получал намеки и угрозы, с помощью которых его пытались вынудить покинуть территорию республики. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. "На меня открыли более 10 уголовных дел. Было много намеков и прямых угроз, чтобы я покинул территорию Республики Молдова. Я решил остаться здесь, но многие лидеры оппозиции уехали из страны, я их не осуждаю за это", - заявил Додон журналистам перед заседанием Высшей судебной палаты. По его словам, из 10 уголовных дел три уже переданы в суд, все они на первом этапе. Сейчас инстанция приступает к обсуждениям доказательной базы и других аргументов со стороны прокуроров. Додон уверен, что сумеет доказать свою невиновность.
https://ria.ru/20230116/dodon-1845283344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, молдавия
В мире, Игорь Додон, Молдавия
Додон заявил, что от него угрозами добивались отъезда из страны
Додон заявил, что получал намеки и угрозы с требованиями уехать из Молдавии
КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получал намеки и угрозы, с помощью которых его пытались вынудить покинуть территорию республики.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка
. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
"На меня открыли более 10 уголовных дел. Было много намеков и прямых угроз, чтобы я покинул территорию Республики Молдова. Я решил остаться здесь, но многие лидеры оппозиции уехали из страны, я их не осуждаю за это", - заявил Додон журналистам перед заседанием Высшей судебной палаты.
По его словам, из 10 уголовных дел три уже переданы в суд, все они на первом этапе. Сейчас инстанция приступает к обсуждениям доказательной базы и других аргументов со стороны прокуроров. Додон уверен, что сумеет доказать свою невиновность.