https://ria.ru/20230119/dobrovoltsy-1845968988.html
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий - РИА Новости, 19.01.2023
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий
На Украине принят законопроект, который предоставляет статус участника боевых действий добровольцам, не вошедшим ранее в официальные военные формирования,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:19
2023-01-19T14:19
2023-01-19T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Украине принят законопроект, который предоставляет статус участника боевых действий добровольцам, не вошедшим ранее в официальные военные формирования, сообщает в четверг пресс-служба Верховной рады Украины. Закон призван защитить украинских добровольцев, в частности, и тех, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением режима военного положения "в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года". Решение о предоставлении статуса участника боевых действий принимается межведомственной комиссией, созданной министерством по делам ветеранов. Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что межведомственная комиссия, в состав которой входят представители всех силовых структур, рассматривает случаи гибели добровольцев, которые не успели вступить в ряды украинской армии. По ее словам, члены их семей смогут обратится за получением "статуса ветерана".
https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_119:0:1843:1293_1920x0_80_0_0_e2b68e31f047b93f6f3c5f51d8c11823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий
На Украине приняли закон, приравнивающий добровольцев к участникам боевых действий
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
На Украине принят законопроект, который предоставляет статус участника боевых действий добровольцам, не вошедшим ранее в официальные военные формирования, сообщает в четверг пресс-служба
Верховной рады Украины.
"Парламент признал участниками боевых действий лиц, не вступивших в ряды вооруженных сил Украины
(ВСУ), МВД, национальной полиции, Нацгвардии, службы безопасности Украины, госпогранслужбы, однако принимавших непосредственное участие в обороне Украины в связи с агрессией России", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале Рады.
Закон призван защитить украинских добровольцев, в частности, и тех, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением режима военного положения "в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года".
Решение о предоставлении статуса участника боевых действий принимается межведомственной комиссией, созданной министерством по делам ветеранов. Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что межведомственная комиссия, в состав которой входят представители всех силовых структур, рассматривает случаи гибели добровольцев, которые не успели вступить в ряды украинской армии. По ее словам, члены их семей смогут обратится за получением "статуса ветерана".