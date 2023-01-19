https://ria.ru/20230119/dobrovoltsy-1845968988.html

Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий

Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий - РИА Новости, 19.01.2023

Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий

На Украине принят законопроект, который предоставляет статус участника боевых действий добровольцам, не вошедшим ранее в официальные военные формирования,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:19

2023-01-19T14:19

2023-01-19T14:19

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Украине принят законопроект, который предоставляет статус участника боевых действий добровольцам, не вошедшим ранее в официальные военные формирования, сообщает в четверг пресс-служба Верховной рады Украины. Закон призван защитить украинских добровольцев, в частности, и тех, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением режима военного положения "в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года". Решение о предоставлении статуса участника боевых действий принимается межведомственной комиссией, созданной министерством по делам ветеранов. Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что межведомственная комиссия, в состав которой входят представители всех силовых структур, рассматривает случаи гибели добровольцев, которые не успели вступить в ряды украинской армии. По ее словам, члены их семей смогут обратится за получением "статуса ветерана".

https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины