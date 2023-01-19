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Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/dobrovoltsy-1845968988.html
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий - РИА Новости, 19.01.2023
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий
На Украине принят законопроект, который предоставляет статус участника боевых действий добровольцам, не вошедшим ранее в официальные военные формирования,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:19
2023-01-19T14:19
специальная военная операция на украине
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верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Украине принят законопроект, который предоставляет статус участника боевых действий добровольцам, не вошедшим ранее в официальные военные формирования, сообщает в четверг пресс-служба Верховной рады Украины. Закон призван защитить украинских добровольцев, в частности, и тех, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением режима военного положения "в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года". Решение о предоставлении статуса участника боевых действий принимается межведомственной комиссией, созданной министерством по делам ветеранов. Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что межведомственная комиссия, в состав которой входят представители всех силовых структур, рассматривает случаи гибели добровольцев, которые не успели вступить в ряды украинской армии. По ее словам, члены их семей смогут обратится за получением "статуса ветерана".
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
14:19 19.01.2023
 
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий

На Украине приняли закон, приравнивающий добровольцев к участникам боевых действий

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Украине принят законопроект, который предоставляет статус участника боевых действий добровольцам, не вошедшим ранее в официальные военные формирования, сообщает в четверг пресс-служба Верховной рады Украины.
"Парламент признал участниками боевых действий лиц, не вступивших в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), МВД, национальной полиции, Нацгвардии, службы безопасности Украины, госпогранслужбы, однако принимавших непосредственное участие в обороне Украины в связи с агрессией России", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале Рады.
Закон призван защитить украинских добровольцев, в частности, и тех, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением режима военного положения "в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года".
Решение о предоставлении статуса участника боевых действий принимается межведомственной комиссией, созданной министерством по делам ветеранов. Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что межведомственная комиссия, в состав которой входят представители всех силовых структур, рассматривает случаи гибели добровольцев, которые не успели вступить в ряды украинской армии. По ее словам, члены их семей смогут обратится за получением "статуса ветерана".
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