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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/dnr-1845882810.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 274 боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:33
2023-01-19T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 274 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 274 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Калининском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК
09:33 19.01.2023
 
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 274 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 274 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 274 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Калининском районе Горловки.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаСЦКК
 
 
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