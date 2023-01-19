https://ria.ru/20230119/dnr-1845882810.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 274 боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:33
2023-01-19T09:33
2023-01-19T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097913_0:378:2730:1914_1920x0_80_0_0_c430914efd239642724fb1f8407914cc.jpg
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 274 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 274 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Калининском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097913_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5c28a40af0ae0aabb00c09837738c2b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 274 боеприпаса
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости.
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 274 боеприпаса, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 274 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Калининском районе Горловки.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.