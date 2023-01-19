https://ria.ru/20230119/dnr-1845882810.html

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 274 боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:33

2023-01-19T09:33

2023-01-19T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 274 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 274 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Калининском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.

https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк