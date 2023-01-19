https://ria.ru/20230119/dnr-1845855414.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР

Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские войска обстреляли территорию ДНР

Украинские войска в среду вечером выпустили по Ясиноватой, Макеевке и двум поселкам в Донецкой Народной Республике почти 30 снарядов, сообщает представительство РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T00:03

2023-01-19T00:03

2023-01-19T00:03

специальная военная операция на украине

ясиноватая

авдеевка

макеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по Ясиноватой, Макеевке и двум поселкам в Донецкой Народной Республике почти 30 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также представительство заявило, что в 23.25 было выпущено четыре снаряда по Макеевке и в 23.30 - пять снарядов по Ясиноватой. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845670976.html

ясиноватая

авдеевка

макеевка

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ясиноватая, авдеевка, макеевка, сцкк, нато