Украинские войска обстреляли территорию ДНР
ВСУ выпустили по территории ДНР 30 снарядов "натовского" калибра
Дом, обстрелянный в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по Ясиноватой, Макеевке и двум поселкам в Донецкой Народной Республике почти 30 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.15 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 23.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 23.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительство.
Также представительство заявило, что в 23.25 было выпущено четыре снаряда по Макеевке и в 23.30 - пять снарядов по Ясиноватой.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.