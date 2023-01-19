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Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/dnr-1845855414.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в среду вечером выпустили по Ясиноватой, Макеевке и двум поселкам в Донецкой Народной Республике почти 30 снарядов, сообщает представительство РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T00:03
2023-01-19T00:03
специальная военная операция на украине
ясиноватая
авдеевка
макеевка
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нато
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по Ясиноватой, Макеевке и двум поселкам в Донецкой Народной Республике почти 30 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также представительство заявило, что в 23.25 было выпущено четыре снаряда по Макеевке и в 23.30 - пять снарядов по Ясиноватой. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ясиноватая, авдеевка, макеевка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Авдеевка, Макеевка, СЦКК, НАТО
00:03 19.01.2023
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР

ВСУ выпустили по территории ДНР 30 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом, обстрелянный в Ясиноватой
Дом, обстрелянный в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по Ясиноватой, Макеевке и двум поселкам в Донецкой Народной Республике почти 30 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.15 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 23.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 23.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительство.
Также представительство заявило, что в 23.25 было выпущено четыре снаряда по Макеевке и в 23.30 - пять снарядов по Ясиноватой.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяАвдеевкаМакеевкаСЦККНАТО
 
 
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