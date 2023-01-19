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Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/diversant-1846030631.html
Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину
Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину - РИА Новости, 19.01.2023
Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину
Один из шести украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, сообщил... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:59
2023-01-19T17:41
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир сальдо
херсонская область
херсон
служба безопасности украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 янв - РИА Новости. Один из шести украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. В декабре врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что правоохранительные органы задержали шесть человек, причастных к покушению на Булюка. "Мои действия были – закладывать взрывные устройства и нажимать, приводить к взрывному действию. Два взрыва – это Кульчак Сергей и Булюк В. В., замглавы военно-гражданской администрации. С товарищем Николаем Вацко в Херсоне (готовили покушение на) человека – сотрудника банковской сферы", - привел представитель экстренных служб слова одного из задержанных. Задержанные рассказали силовикам о своем кураторе из Службы безопасности Украины (СБУ) и назвали места, где находятся три схрона с оружием, размещенные ими на Херсонщине. Также арестованы по подозрению в причастности к действиям этой группы местные жители, занимавшиеся ее снабжением и передававшие противнику информацию о перемещении российских сил. Виталий Булюк 12 декабря был ранен в результате подрыва автомобиля, при этом погиб его водитель. В администрации Херсонской области Булюк курирует финансовый сектор и сельское хозяйство.
https://ria.ru/20221228/most-1842033034.html
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происшествия, владимир сальдо, херсонская область , херсон, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Сальдо, Херсонская область , Херсон, Служба безопасности Украины
16:59 19.01.2023 (обновлено: 17:41 19.01.2023)
 
Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину

Украинский диверсант, готовивший покушение на замглавы Херсонской области, признал вину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники военной полиции
Сотрудники военной полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники военной полиции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 янв - РИА Новости. Один из шести украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
В декабре врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что правоохранительные органы задержали шесть человек, причастных к покушению на Булюка.
Подорванный пешеходный мост через реку Конку в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 19:37Специальная военная операция на Украине
Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области
"Мои действия были – закладывать взрывные устройства и нажимать, приводить к взрывному действию. Два взрыва – это Кульчак Сергей и Булюк В. В., замглавы военно-гражданской администрации. С товарищем Николаем Вацко в Херсоне (готовили покушение на) человека – сотрудника банковской сферы", - привел представитель экстренных служб слова одного из задержанных.
Задержанные рассказали силовикам о своем кураторе из Службы безопасности Украины (СБУ) и назвали места, где находятся три схрона с оружием, размещенные ими на Херсонщине.
Также арестованы по подозрению в причастности к действиям этой группы местные жители, занимавшиеся ее снабжением и передававшие противнику информацию о перемещении российских сил.
Виталий Булюк 12 декабря был ранен в результате подрыва автомобиля, при этом погиб его водитель. В администрации Херсонской области Булюк курирует финансовый сектор и сельское хозяйство.
Уничтожение схрона диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:08Специальная военная операция на Украине
В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир СальдоХерсонская областьХерсонСлужба безопасности Украины
 
 
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