https://ria.ru/20230119/diversant-1846030631.html
Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину
Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину - РИА Новости, 19.01.2023
Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину
Один из шести украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, сообщил... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:59
2023-01-19T16:59
2023-01-19T17:41
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир сальдо
херсонская область
херсон
служба безопасности украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 янв - РИА Новости. Один из шести украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. В декабре врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что правоохранительные органы задержали шесть человек, причастных к покушению на Булюка. "Мои действия были – закладывать взрывные устройства и нажимать, приводить к взрывному действию. Два взрыва – это Кульчак Сергей и Булюк В. В., замглавы военно-гражданской администрации. С товарищем Николаем Вацко в Херсоне (готовили покушение на) человека – сотрудника банковской сферы", - привел представитель экстренных служб слова одного из задержанных. Задержанные рассказали силовикам о своем кураторе из Службы безопасности Украины (СБУ) и назвали места, где находятся три схрона с оружием, размещенные ими на Херсонщине. Также арестованы по подозрению в причастности к действиям этой группы местные жители, занимавшиеся ее снабжением и передававшие противнику информацию о перемещении российских сил. Виталий Булюк 12 декабря был ранен в результате подрыва автомобиля, при этом погиб его водитель. В администрации Херсонской области Булюк курирует финансовый сектор и сельское хозяйство.
https://ria.ru/20221228/most-1842033034.html
https://ria.ru/20230112/diversanty-1844283607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир сальдо, херсонская область , херсон, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Сальдо, Херсонская область , Херсон, Служба безопасности Украины
16:59 19.01.2023 (обновлено: 17:41 19.01.2023)
Украинский диверсант, арестованный в Херсонской области, признал вину
Украинский диверсант, готовивший покушение на замглавы Херсонской области, признал вину