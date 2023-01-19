https://ria.ru/20230119/dialog-1845971503.html

Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным

Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным - РИА Новости, 19.01.2023

Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным

Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:25

2023-01-19T14:25

2023-01-19T14:33

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

россия

франция

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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Pais в преддверии своего визита в Испанию в четверг. Макрон отметил, что "много" разговаривал с президентом России Владимиром Путиным "до и с начала конфликта на Украине", однако посетовал, что "в последние недели" переговоров не происходило. "Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе, с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир. Момент для этого настанет. Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что "надо поставить Россию на колени". Я продемонстрировал словами и действиями, что Франция поддерживает украинское сопротивление, в этом нет сомнений. Но необходимо всегда сохранять возможность диалога", - заявил он. По его мнению, катализатором конфликта на Украине стал "кризис, который переживает российская модель". "Россия ищет себя и свой путь. Россия – это великий народ и великая держава территориально и исторически, но восстановление после 1991 года было тяжелым", - отметил французский лидер. Макрон признался, что "разделяет обеспокоенность" в связи с возможным вовлечением в конфликт на Украине европейских стран, однако "не думает, что до этого дойдет". "Большинство европейцев – и американцев, в чем им надо отдать должное – с начала конфликта на Украине ясно давали понять наше желание поддерживать Украину, но также мы ясно давали понять, что не хотим, чтобы это конфликт продолжался. По этой причине мы никогда не прибегали к словесной или иной эскалации. Я думаю, что крайне важно придерживаться этой позиции, будучи наученными нашим опытом", - отметил он.В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты, "сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".

https://ria.ru/20230109/putin-1843602971.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция