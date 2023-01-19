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Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным - РИА Новости, 19.01.2023
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Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным
Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным - РИА Новости, 19.01.2023
Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным
Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:25
2023-01-19T14:33
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
россия
франция
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Pais в преддверии своего визита в Испанию в четверг. Макрон отметил, что "много" разговаривал с президентом России Владимиром Путиным "до и с начала конфликта на Украине", однако посетовал, что "в последние недели" переговоров не происходило. "Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе, с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир. Момент для этого настанет. Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что "надо поставить Россию на колени". Я продемонстрировал словами и действиями, что Франция поддерживает украинское сопротивление, в этом нет сомнений. Но необходимо всегда сохранять возможность диалога", - заявил он. По его мнению, катализатором конфликта на Украине стал "кризис, который переживает российская модель". "Россия ищет себя и свой путь. Россия – это великий народ и великая держава территориально и исторически, но восстановление после 1991 года было тяжелым", - отметил французский лидер. Макрон признался, что "разделяет обеспокоенность" в связи с возможным вовлечением в конфликт на Украине европейских стран, однако "не думает, что до этого дойдет". "Большинство европейцев – и американцев, в чем им надо отдать должное – с начала конфликта на Украине ясно давали понять наше желание поддерживать Украину, но также мы ясно давали понять, что не хотим, чтобы это конфликт продолжался. По этой причине мы никогда не прибегали к словесной или иной эскалации. Я думаю, что крайне важно придерживаться этой позиции, будучи наученными нашим опытом", - отметил он.В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты, "сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".
https://ria.ru/20230109/putin-1843602971.html
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Франция
14:25 19.01.2023 (обновлено: 14:33 19.01.2023)
 
Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным

Макрон призвал сохранить диалог с Россией и посетовал, что давно не говорил с Путиным

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Pais в преддверии своего визита в Испанию в четверг.
Макрон отметил, что "много" разговаривал с президентом России Владимиром Путиным "до и с начала конфликта на Украине", однако посетовал, что "в последние недели" переговоров не происходило.
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Макрон рассказал о парадоксе Путина
"Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе, с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир. Момент для этого настанет. Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что "надо поставить Россию на колени". Я продемонстрировал словами и действиями, что Франция поддерживает украинское сопротивление, в этом нет сомнений. Но необходимо всегда сохранять возможность диалога", - заявил он.
По его мнению, катализатором конфликта на Украине стал "кризис, который переживает российская модель". "Россия ищет себя и свой путь. Россия – это великий народ и великая держава территориально и исторически, но восстановление после 1991 года было тяжелым", - отметил французский лидер.
Макрон признался, что "разделяет обеспокоенность" в связи с возможным вовлечением в конфликт на Украине европейских стран, однако "не думает, что до этого дойдет". "Большинство европейцев – и американцев, в чем им надо отдать должное – с начала конфликта на Украине ясно давали понять наше желание поддерживать Украину, но также мы ясно давали понять, что не хотим, чтобы это конфликт продолжался. По этой причине мы никогда не прибегали к словесной или иной эскалации. Я думаю, что крайне важно придерживаться этой позиции, будучи наученными нашим опытом", - отметил он.
В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты, "сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".
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