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Украинских детей незаконно усыновляли иностранцы, заявила Кузнецова - РИА Новости, 19.01.2023
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Украинских детей незаконно усыновляли иностранцы, заявила Кузнецова
Украинских детей незаконно усыновляли иностранцы, заявила Кузнецова - РИА Новости, 19.01.2023
Украинских детей незаконно усыновляли иностранцы, заявила Кузнецова
Прокуратурами ряда государств выявлены факты незаконной передачи детей с Украины в приемные семьи за рубеж, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Анна... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:05
2023-01-19T12:05
анна кузнецова
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Прокуратурами ряда государств выявлены факты незаконной передачи детей с Украины в приемные семьи за рубеж, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "К сожалению, мы имеем косвенные доказательства того, что эти дети (из Украины – ред.) находятся где-то в Европе, где-то за границей. Они сначала перемещались в Западную Украину, а затем везли их дальше. Уже есть факты, которые выявила прокуратура ряда государств, ряда незаконной передачи детей Украины в приемные семьи за рубежом, также выявлен ряд иных фактов. Благодаря работе Следственного комитета, часть детей удалось вернуть. Это дети родительские. Некоторых детей, к сожалению, надо констатировать, с огромным усилием возвращали собственные родители, родственники совершенно окольными путями", – сказала Кузнецова. Она подчеркнула, что данные факты пока остаются незамеченными международным правозащитным сообществом. "Остается без ответа пока вопрос о том, куда вывезены сиротские детские учреждения, начиная с домов малютки... заканчивая сиротским учреждением с тех территорий, куда наступали наши войска, и накануне освобождения новых территорий Донбасса эти детские сиротские учреждения буквально увозились целыми коллективами, а также уничтожались документы", – констатировала Кузнецова.
https://ria.ru/20220426/torgovlya-1785570493.html
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анна кузнецова, украина, европа, донбасс, оон, госдума рф, в мире
Анна Кузнецова, Украина, Европа, Донбасс, ООН, Госдума РФ, В мире
12:05 19.01.2023
 
Украинских детей незаконно усыновляли иностранцы, заявила Кузнецова

Кузнецова заявила о фактах незаконной передачи украинских детей в приемные семьи за рубеж

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Анна Кузнецова. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Прокуратурами ряда государств выявлены факты незаконной передачи детей с Украины в приемные семьи за рубеж, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"К сожалению, мы имеем косвенные доказательства того, что эти дети (из Украины – ред.) находятся где-то в Европе, где-то за границей. Они сначала перемещались в Западную Украину, а затем везли их дальше. Уже есть факты, которые выявила прокуратура ряда государств, ряда незаконной передачи детей Украины в приемные семьи за рубежом, также выявлен ряд иных фактов. Благодаря работе Следственного комитета, часть детей удалось вернуть. Это дети родительские. Некоторых детей, к сожалению, надо констатировать, с огромным усилием возвращали собственные родители, родственники совершенно окольными путями", – сказала Кузнецова.
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Она подчеркнула, что данные факты пока остаются незамеченными международным правозащитным сообществом.
"Хотя есть профильные департаменты, профильные структуры в ООН, в иных правозащитных международных площадках. И мне хочется обратить на это внимание и сказать, что без ответа оставлять эту тему ни в коем случае нельзя. Что происходит с детьми-сиротами, мы до сих пор не знаем", – сказала Кузнецова.
"Остается без ответа пока вопрос о том, куда вывезены сиротские детские учреждения, начиная с домов малютки... заканчивая сиротским учреждением с тех территорий, куда наступали наши войска, и накануне освобождения новых территорий Донбасса эти детские сиротские учреждения буквально увозились целыми коллективами, а также уничтожались документы", – констатировала Кузнецова.
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Анна КузнецоваУкраинаЕвропаДонбассООНГосдума РФВ мире
 
 
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