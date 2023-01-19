https://ria.ru/20230119/deti-1845922981.html

Украинских детей незаконно усыновляли иностранцы, заявила Кузнецова

Украинских детей незаконно усыновляли иностранцы, заявила Кузнецова - РИА Новости, 19.01.2023

Украинских детей незаконно усыновляли иностранцы, заявила Кузнецова

Прокуратурами ряда государств выявлены факты незаконной передачи детей с Украины в приемные семьи за рубеж, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Анна... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:05

2023-01-19T12:05

2023-01-19T12:05

анна кузнецова

украина

европа

донбасс

оон

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748364582_0:58:2955:1720_1920x0_80_0_0_8cc09e131783ac4d840479eb9c1c0ff3.jpg

КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Прокуратурами ряда государств выявлены факты незаконной передачи детей с Украины в приемные семьи за рубеж, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "К сожалению, мы имеем косвенные доказательства того, что эти дети (из Украины – ред.) находятся где-то в Европе, где-то за границей. Они сначала перемещались в Западную Украину, а затем везли их дальше. Уже есть факты, которые выявила прокуратура ряда государств, ряда незаконной передачи детей Украины в приемные семьи за рубежом, также выявлен ряд иных фактов. Благодаря работе Следственного комитета, часть детей удалось вернуть. Это дети родительские. Некоторых детей, к сожалению, надо констатировать, с огромным усилием возвращали собственные родители, родственники совершенно окольными путями", – сказала Кузнецова. Она подчеркнула, что данные факты пока остаются незамеченными международным правозащитным сообществом. "Остается без ответа пока вопрос о том, куда вывезены сиротские детские учреждения, начиная с домов малютки... заканчивая сиротским учреждением с тех территорий, куда наступали наши войска, и накануне освобождения новых территорий Донбасса эти детские сиротские учреждения буквально увозились целыми коллективами, а также уничтожались документы", – констатировала Кузнецова.

https://ria.ru/20220426/torgovlya-1785570493.html

https://ria.ru/20221204/deti-1836256916.html

украина

европа

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анна кузнецова, украина, европа, донбасс, оон, госдума рф, в мире