https://ria.ru/20230119/debaltsevo-1845924528.html
Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле
Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле - РИА Новости, 19.01.2023
Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле
Здания хлебокомбината и "Донецкой железной дороги" в Дебальцево повреждены за минувшие сутки в результате обстрела украинскими войсками, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:10
2023-01-19T12:10
2023-01-19T12:10
специальная военная операция на украине
дебальцево
донецкая народная республика
донецкая железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_0:437:2835:2032_1920x0_80_0_0_379b4593a97be84e51ea3aa0e1cac4fc.jpg
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Здания хлебокомбината и "Донецкой железной дороги" в Дебальцево повреждены за минувшие сутки в результате обстрела украинскими войсками, сообщает МЧС ДНР. "В Дебальцево на территории хлебокомбината в результате обстрела повреждения получили: остекление оконных блоков, кровля административного здания и сторожки, подвесные изоляторы и контактная сеть... В административном здании ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" повреждено остекление оконных блоков, в ангаре – кровля и остекление", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство сообщает, что из-за обстрела повреждены 11 домов.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
дебальцево
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c74594009ce9bbb72a79feaf552c081b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дебальцево, донецкая народная республика, донецкая железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Донецкая железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле
Здания хлебокомбината и Донецкой ж/д в Дебальцево повреждены при обстреле