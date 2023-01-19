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Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/debaltsevo-1845924528.html
Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле
Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле - РИА Новости, 19.01.2023
Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле
Здания хлебокомбината и "Донецкой железной дороги" в Дебальцево повреждены за минувшие сутки в результате обстрела украинскими войсками, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:10
2023-01-19T12:10
специальная военная операция на украине
дебальцево
донецкая народная республика
донецкая железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Здания хлебокомбината и "Донецкой железной дороги" в Дебальцево повреждены за минувшие сутки в результате обстрела украинскими войсками, сообщает МЧС ДНР. "В Дебальцево на территории хлебокомбината в результате обстрела повреждения получили: остекление оконных блоков, кровля административного здания и сторожки, подвесные изоляторы и контактная сеть... В административном здании ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" повреждено остекление оконных блоков, в ангаре – кровля и остекление", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство сообщает, что из-за обстрела повреждены 11 домов.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
дебальцево
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дебальцево, донецкая народная республика, донецкая железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Донецкая железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
12:10 19.01.2023
 
Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле

Здания хлебокомбината и Донецкой ж/д в Дебальцево повреждены при обстреле

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Здания хлебокомбината и "Донецкой железной дороги" в Дебальцево повреждены за минувшие сутки в результате обстрела украинскими войсками, сообщает МЧС ДНР.
Дебальцево на территории хлебокомбината в результате обстрела повреждения получили: остекление оконных блоков, кровля административного здания и сторожки, подвесные изоляторы и контактная сеть... В административном здании ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" повреждено остекление оконных блоков, в ангаре – кровля и остекление", - говорится в сообщении.
Кроме того, министерство сообщает, что из-за обстрела повреждены 11 домов.
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Специальная военная операция на УкраинеДебальцевоДонецкая Народная РеспубликаДонецкая железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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