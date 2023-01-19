https://ria.ru/20230119/debaltsevo-1845924528.html

Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле

Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле - РИА Новости, 19.01.2023

Здание Донецкой ж/д в Дебальцево повреждено при обстреле

Здания хлебокомбината и "Донецкой железной дороги" в Дебальцево повреждены за минувшие сутки в результате обстрела украинскими войсками, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:10

2023-01-19T12:10

2023-01-19T12:10

специальная военная операция на украине

дебальцево

донецкая народная республика

донецкая железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Здания хлебокомбината и "Донецкой железной дороги" в Дебальцево повреждены за минувшие сутки в результате обстрела украинскими войсками, сообщает МЧС ДНР. "В Дебальцево на территории хлебокомбината в результате обстрела повреждения получили: остекление оконных блоков, кровля административного здания и сторожки, подвесные изоляторы и контактная сеть... В административном здании ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" повреждено остекление оконных блоков, в ангаре – кровля и остекление", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство сообщает, что из-за обстрела повреждены 11 домов.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

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донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

дебальцево, донецкая народная республика, донецкая железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия