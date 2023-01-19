https://ria.ru/20230119/chernyshenko-1845955911.html

Чернышенко рассказал о запасах базовых станций для мобильной связи

Чернышенко рассказал о запасах базовых станций для мобильной связи - РИА Новости, 19.01.2023

Чернышенко рассказал о запасах базовых станций для мобильной связи

Российский мобильные операторы обеспечены на несколько лет запасами базовых станций на складах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:39

2023-01-19T13:39

2023-01-19T16:36

общество

дмитрий чернышенко

россия

экономика

технологии

михаил осеевский

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский мобильные операторы обеспечены на несколько лет запасами базовых станций на складах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга."В России пока нет отечественных базовых станций, если признать честно, хотя нужно тоже понимать, что здесь никакой проблемы нет, потому что мобильные операторы обеспечены на несколько лет запасами на складах", - отметил вице-премьер.Чернышенко также подчеркнул, что разработка базовых станций четвертого и пятого поколения ведется в рамках дорожной карты. "Здесь задача в первую очередь обеспечить наших операторов отечественным оборудованием LTE, которое сейчас наиболее востребованное", - добавил он.В конце декабря 2022 года Минцифры сообщило, что все операторы "большой четверки" – "Билайн", "Мегафон", Tele2, МТС – подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети. Поставки начнутся с 2025 года, а с 2028 года они смогут закупать только российские базовые станции.Также о заключении форвардных контрактов на поставки российских базовых станций заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. По его словам, компания заключила форвардный контракт с "КНС групп" (бренд Yadro) на поставку российских базовых станций для сетей сотовой связи на десятки миллиардов рублей на период до 2030 года.Ранее в январе замглавы Минцифры Дмитрий Ким сообщил РИА Новости, что российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи на более чем 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций.

https://ria.ru/20230119/chernyshenko-1845934339.html

https://ria.ru/20220707/internet-1801008312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий чернышенко, россия, экономика, технологии, михаил осеевский