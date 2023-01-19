https://ria.ru/20230119/caesar-1846067562.html

Дания передаст Украине 19 самоходных установок CAESAR

Дания передаст Украине 19 самоходных установок CAESAR - РИА Новости, 19.01.2023

Дания передаст Украине 19 самоходных установок CAESAR

Власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:57

2023-01-19T17:57

2023-01-19T18:51

специальная военная операция на украине

дания

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нато

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра обороны."Правительство приняло решение передать армии Украины все 19 артиллерийских установок CAESAR французского производства", - приводит агентство заявление министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Енсена.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

дания

украина

франция

россия

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дания, украина, франция, в мире, сергей лавров, россия, нато