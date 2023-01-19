https://ria.ru/20230119/caesar-1846067562.html
Дания передаст Украине 19 самоходных установок CAESAR
Дания передаст Украине 19 самоходных установок CAESAR - РИА Новости, 19.01.2023
Дания передаст Украине 19 самоходных установок CAESAR
Власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:57
2023-01-19T17:57
2023-01-19T18:51
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра обороны."Правительство приняло решение передать армии Украины все 19 артиллерийских установок CAESAR французского производства", - приводит агентство заявление министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Енсена.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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дания, украина, франция, в мире, сергей лавров, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Дания, Украина, Франция, В мире, Сергей Лавров, Россия, НАТО
17:57 19.01.2023 (обновлено: 18:51 19.01.2023)
Дания передаст Украине 19 самоходных установок CAESAR
Дания передаст Украине 19 артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции