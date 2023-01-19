https://ria.ru/20230119/borrel-1846113410.html

Боррель назвал слова Лаврова о "русском вопросе" неуместными

Боррель назвал слова Лаврова о "русском вопросе" неуместными - РИА Новости, 19.01.2023

Боррель назвал слова Лаврова о "русском вопросе" неуместными

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке "окончательного решения РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T21:02

2023-01-19T21:02

2023-01-19T21:02

в мире

сергей лавров

жозеп боррель

германия

украина

россия

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке "окончательного решения "русского вопроса". Ранее Лавров назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". "Не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты ее территории и народа от несправедливой агрессии", - говорится в письменном заявлении Борреля. По его мнению, обвинения Лаврова в адрес Запада "совершенно неуместны".

https://ria.ru/20230119/krizis-1845967581.html

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в мире, сергей лавров, жозеп боррель, германия, украина, россия