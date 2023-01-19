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Эксперт предупредил о последствиях поставок дальнобойных снарядов Киеву - РИА Новости, 19.01.2023
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Эксперт предупредил о последствиях поставок дальнобойных снарядов Киеву
Эксперт предупредил о последствиях поставок дальнобойных снарядов Киеву - РИА Новости, 19.01.2023
Эксперт предупредил о последствиях поставок дальнобойных снарядов Киеву
Возможные поставки США новых дальнобойных боеприпасов украинским войскам представляет угрозу не только Крыму, но и всем прифронтовым регионам РФ, однако... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:53
2023-01-19T11:53
специальная военная операция на украине
республика крым
алексей леонков
сша
украина
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Возможные поставки США новых дальнобойных боеприпасов украинским войскам представляет угрозу не только Крыму, но и всем прифронтовым регионам РФ, однако российские комплексы ПВО способны их сбивать, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Газета New York Times сообщила со ссылкой на источник, что администрация президента США Джо Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах. В этой связи до конца недели американскими властями может быть принято решение о поставках Киеву новых дальнобойных боеприпасов, в частности ракет ATACMS (дальность поражения до 300 км) и планирующих бомб GLSDB (до 150 км), которые запускаются с РСЗО HIMARS. "Эти поставки, конечно, усугубят ситуацию на поля боя. Не думаю, что украинские войска будут применять данные высокоточные бомбы против скопления живой силы – скорее всего, они будут бить ими по объектам военной и энергетической инфраструктуры не только в Крыму, но и во всех прифронтовых регионах России", - сказал Леонков. Эксперт отметил, что США продолжают использовать конфликт на Украине как полигон для отработки своих перспективных вооружений – бомбы GLSDB ранее в боевых условиях не применялись. При этом собеседник агентства подчеркнул, что у России есть средства для их перехвата, в частности зенитно-ракетные комплексы ближнего действия "Тор-М2" и, возможно, "Панцирь-С1". "Что касается сроков поставок этих боеприпасов, американцы – хитрецы: они анонсируют передачу оружия, поставляют его, но признают уже тогда, когда оно себя успешно показало в бою. Если на фронте оно по каким-то причинам провалилось, то они эту тему просто замалчивают, как будто поставок не было вовсе", - добавил Леонков. Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, добавив, что накачка Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.
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республика крым, алексей леонков, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Алексей Леонков, США, Украина
11:53 19.01.2023
 
Эксперт предупредил о последствиях поставок дальнобойных снарядов Киеву

Эксперт Леонков: боеприпасы к HIMARS угрожают Крыму и всем прифронтовым регионам России

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Возможные поставки США новых дальнобойных боеприпасов украинским войскам представляет угрозу не только Крыму, но и всем прифронтовым регионам РФ, однако российские комплексы ПВО способны их сбивать, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Газета New York Times сообщила со ссылкой на источник, что администрация президента США Джо Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах. В этой связи до конца недели американскими властями может быть принято решение о поставках Киеву новых дальнобойных боеприпасов, в частности ракет ATACMS (дальность поражения до 300 км) и планирующих бомб GLSDB (до 150 км), которые запускаются с РСЗО HIMARS.
"Эти поставки, конечно, усугубят ситуацию на поля боя. Не думаю, что украинские войска будут применять данные высокоточные бомбы против скопления живой силы – скорее всего, они будут бить ими по объектам военной и энергетической инфраструктуры не только в Крыму, но и во всех прифронтовых регионах России", - сказал Леонков.
Эксперт отметил, что США продолжают использовать конфликт на Украине как полигон для отработки своих перспективных вооружений – бомбы GLSDB ранее в боевых условиях не применялись. При этом собеседник агентства подчеркнул, что у России есть средства для их перехвата, в частности зенитно-ракетные комплексы ближнего действия "Тор-М2" и, возможно, "Панцирь-С1".
"Что касается сроков поставок этих боеприпасов, американцы – хитрецы: они анонсируют передачу оружия, поставляют его, но признают уже тогда, когда оно себя успешно показало в бою. Если на фронте оно по каким-то причинам провалилось, то они эту тему просто замалчивают, как будто поставок не было вовсе", - добавил Леонков.
Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, добавив, что накачка Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымАлексей ЛеонковСШАУкраина
 
 
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