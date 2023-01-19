https://ria.ru/20230119/bmp-1845865685.html

Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП

Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП - РИА Новости, 19.01.2023

Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП

Военнослужащие Западного военного округа применяют на Сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", сообщил... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T05:07

2023-01-19T05:07

2023-01-19T09:27

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

бмп-2

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СВАТОВО, 19 янв — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа применяют на Сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", сообщил корреспондент РИА Новости.БПМ-2М с боевым модулем "Бережок" может участвовать в боевых действиях и днем и ночью."Цели поразили, из тридцатки работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с "Терминаторами". По-разному работаем. Как команда придет — так и работаем", — поделился собеседник агентства после выполнения боевой задачи. БМПТ "Терминатор" также применяются в спецоперации на Украине. Комплекс их вооружения состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230113/msta-1844522566.html

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Работа боевых машин пехоты с модулем "Бережок" Российские военные применяют на сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", которые за разнообразие вооружения и огневую мощь сравнивают с БМПТ "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости. 2023-01-19T05:07 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, бмп-2