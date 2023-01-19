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Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП
Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП - РИА Новости, 19.01.2023
Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП
Военнослужащие Западного военного округа применяют на Сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", сообщил... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T05:07
2023-01-19T09:27
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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СВАТОВО, 19 янв — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа применяют на Сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", сообщил корреспондент РИА Новости.БПМ-2М с боевым модулем "Бережок" может участвовать в боевых действиях и днем и ночью."Цели поразили, из тридцатки работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с "Терминаторами". По-разному работаем. Как команда придет — так и работаем", — поделился собеседник агентства после выполнения боевой задачи. БМПТ "Терминатор" также применяются в спецоперации на Украине. Комплекс их вооружения состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Работа боевых машин пехоты с модулем "Бережок"
Российские военные применяют на сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", которые за разнообразие вооружения и огневую мощь сравнивают с БМПТ "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости.
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безопасность, украина, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, БМП-2
05:07 19.01.2023 (обновлено: 09:27 19.01.2023)
 
Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП

Военнослужащие ЗВО применяют в ЛНР модернизированные БМП с модулем "Бережок"

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СВАТОВО, 19 янв — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа применяют на Сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", сообщил корреспондент РИА Новости.
"База БМП-2, тридцатка (30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42), АГС (30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17) также один стоит и ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс "Корнет"): справа и слева по два ПТУРа на башне. Это одна вторая (боевой машины поддержки танков. — Прим. ред.) "Терминатора", — рассказал РИА Новости командир подразделения.
БПМ-2М с боевым модулем "Бережок" может участвовать в боевых действиях и днем и ночью.
"Цели поразили, из тридцатки работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с "Терминаторами". По-разному работаем. Как команда придет — так и работаем", — поделился собеседник агентства после выполнения боевой задачи.
БМПТ "Терминатор" также применяются в спецоперации на Украине. Комплекс их вооружения состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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