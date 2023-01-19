https://ria.ru/20230119/blokirovka-1846121616.html

Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ

Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023

Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ

Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T22:14

2023-01-19T22:14

2023-01-19T22:14

в мире

евросоюз

украина

венгрия

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_500f8f32e73d35e9a793f6d825cd7951.jpg

ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины, передает радиостанция RMF FM. "Речь идет о 500 миллионах евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого ЕС с начала войны финансирует смертоносное оружие и защитные средства для Украины", - сообщает радиостанция. По ее данным, страны ЕС будут оказывать давление на Венгрию в понедельник во время встречи министров иностранных дел сообщества. Венгерское вето возмущает европейских дипломатов, рассматривается план его утверждения без участия Будапешта. Страны ЕС ранее договорились об использовании средств внебюджетного Европейского фонда мира для оплаты части поставок вооружений Украине. Бюджет фонда составляет 5,6 миллиарда евро. В этом году бюджет был увеличен еще на 2 миллиарда евро с возможностью увеличения этой суммы до почти 11 миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1846013376.html

https://ria.ru/20230118/pvo-1845841383.html

украина

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, украина, венгрия, россия, нато