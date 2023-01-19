Рейтинг@Mail.ru
Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/blokirovka-1846121616.html
Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ
Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ
Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:14
2023-01-19T22:14
в мире
евросоюз
украина
венгрия
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_500f8f32e73d35e9a793f6d825cd7951.jpg
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины, передает радиостанция RMF FM. "Речь идет о 500 миллионах евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого ЕС с начала войны финансирует смертоносное оружие и защитные средства для Украины", - сообщает радиостанция. По ее данным, страны ЕС будут оказывать давление на Венгрию в понедельник во время встречи министров иностранных дел сообщества. Венгерское вето возмущает европейских дипломатов, рассматривается план его утверждения без участия Будапешта. Страны ЕС ранее договорились об использовании средств внебюджетного Европейского фонда мира для оплаты части поставок вооружений Украине. Бюджет фонда составляет 5,6 миллиарда евро. В этом году бюджет был увеличен еще на 2 миллиарда евро с возможностью увеличения этой суммы до почти 11 миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1846013376.html
https://ria.ru/20230118/pvo-1845841383.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_96fc6a033d153cf2dd7da10ea119b4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, украина, венгрия, россия, нато
В мире, Евросоюз, Украина, Венгрия, Россия, НАТО
22:14 19.01.2023
 
Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ

Радиостанция RMF FM: Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Будапешт, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины, передает радиостанция RMF FM.
"Речь идет о 500 миллионах евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого ЕС с начала войны финансирует смертоносное оружие и защитные средства для Украины", - сообщает радиостанция.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
16:19
СМИ назвали сумму, в которую оценивают пакет военной помощи США Украине
По ее данным, страны ЕС будут оказывать давление на Венгрию в понедельник во время встречи министров иностранных дел сообщества. Венгерское вето возмущает европейских дипломатов, рассматривается план его утверждения без участия Будапешта.
"Нельзя, чтобы небольшое пророссийское государство, имеющее исключения из всех санкций, диктовало позицию всего ЕС", - цитирует RMF FM слова одного из европейских дипломатов.
Страны ЕС ранее договорились об использовании средств внебюджетного Европейского фонда мира для оплаты части поставок вооружений Украине. Бюджет фонда составляет 5,6 миллиарда евро. В этом году бюджет был увеличен еще на 2 миллиарда евро с возможностью увеличения этой суммы до почти 11 миллиардов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 21:22
США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи
 
В миреЕвросоюзУкраинаВенгрияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала