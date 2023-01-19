Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине, сообщили СМИ
Радиостанция RMF FM: Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине
Будапешт, Венгрия. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины, передает радиостанция RMF FM.
"Речь идет о 500 миллионах евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого ЕС с начала войны финансирует смертоносное оружие и защитные средства для Украины", - сообщает радиостанция.
По ее данным, страны ЕС будут оказывать давление на Венгрию в понедельник во время встречи министров иностранных дел сообщества. Венгерское вето возмущает европейских дипломатов, рассматривается план его утверждения без участия Будапешта.
"Нельзя, чтобы небольшое пророссийское государство, имеющее исключения из всех санкций, диктовало позицию всего ЕС", - цитирует RMF FM слова одного из европейских дипломатов.
Страны ЕС ранее договорились об использовании средств внебюджетного Европейского фонда мира для оплаты части поставок вооружений Украине. Бюджет фонда составляет 5,6 миллиарда евро. В этом году бюджет был увеличен еще на 2 миллиарда евро с возможностью увеличения этой суммы до почти 11 миллиардов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.