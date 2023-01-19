https://ria.ru/20230119/bezhenka-1845866606.html

Украинская патриотка пожаловалась на "социальную смерть" в Британии

Украинская патриотка пожаловалась на "социальную смерть" в Британии - РИА Новости, 19.01.2023

Украинская патриотка пожаловалась на "социальную смерть" в Британии

Беженка с Украины Елена Знаткова пожаловалась в интервью изданию Wales Online на языковой барьер в Великобритании, из-за чего она переживает "социальную... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T05:42

2023-01-19T05:42

2023-01-19T15:27

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Беженка с Украины Елена Знаткова пожаловалась в интервью изданию Wales Online на языковой барьер в Великобритании, из-за чего она переживает "социальную смерть".После начала российской спецоперации женщина вместе с дочерью Дарьей эвакуировалась на запад Украины, в британский Кардифф они попали в августе, заключив так называемое спонсорское соглашение с местным жителем в рамках программы "Дома для Украины".Беженка, которая не говорит по-английски, пожаловалась на трудности с устройством на работу.По ее словам, на новом месте она занимается организацией украинских социальных и культурных мероприятий.Как говорится в статье, принимающая сторона отказалась от продления соглашения со Знатковыми и теперь беженкам нужно до 20 февраля найти нового "спонсора". В противном случае им грозит "перспектива жизни на улице", так как снимать жилье они не в состоянии."На данный момент (нам. — Прим. ред.) некуда идти. Я беспокоюсь, что окажусь на улице. Сейчас мы не можем платить за аренду. Мы хотим найти семью, которая могла бы стать нашим "спонсором", так как мы продолжаем адаптироваться к новым условиям нашей жизни, мы учимся, работаем и занимаемся волонтерством", — заявила дочь Знатковой, которой в январе удалось найти работу в кофейне.В свою очередь, ее мать добавила, что находка нового" спонсора" будет означать для них не просто решение проблемы с жильем, но и даст им почувствовать "человечность, милосердие и поддержку".В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в нынешнем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20221227/britaniya-1841543888.html

https://ria.ru/20221208/bezhentsy-1837097230.html

https://ria.ru/20230114/bezhentsy-1844864335.html

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в мире, украина, кардифф, великобритания