https://ria.ru/20230119/bessonnitsa-1845917481.html

Врач прокомментировал смерть московского подростка якобы от "бессонницы"

Врач прокомментировал смерть московского подростка якобы от "бессонницы" - РИА Новости, 19.01.2023

Врач прокомментировал смерть московского подростка якобы от "бессонницы"

Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, комментируя сообщение о смерти в Москве 16-летнего юноши от якобы "фатальной... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:44

2023-01-19T11:44

2023-01-19T12:01

михаил полуэктов

москва

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, комментируя сообщение о смерти в Москве 16-летнего юноши от якобы "фатальной семейной бессонницы", заявил РИА Новости, что это крайне редкое заболевание, которое никак не лечится, но смерть подростка связана не с бессонницей, а с разрушением жизненно-важных центров головного мозга. Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что в Москве 16-летний юноша умер от фатальной семейной бессонницы. "При этом заболевании умирают не от бессонницы, а от разрушения жизненно-важных центров головного мозга", - сказал Полуэктов. Он пояснил, что бессонница является одним из первых и наиболее ярких симптомов общего повреждения центральной нервной системы, а потом достаточно быстро добавляются еще и другие проявления – нарушения двигательных и психических функций. Причем развитие заболевания происходит очень быстро, пациенты с таким диагнозом живут максимум 3 года, а лечение от него нет, уточнил специалист. Он отметил, что данное заболевание встречается крайне редко – во всем мире это единичные случаи.

https://ria.ru/20221015/zdorove-1824226656.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил полуэктов, москва, общество, здоровье - общество