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Врач прокомментировал смерть московского подростка якобы от "бессонницы"
Врач прокомментировал смерть московского подростка якобы от "бессонницы" - РИА Новости, 19.01.2023
Врач прокомментировал смерть московского подростка якобы от "бессонницы"
Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, комментируя сообщение о смерти в Москве 16-летнего юноши от якобы "фатальной... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:44
2023-01-19T11:44
2023-01-19T12:01
михаил полуэктов
москва
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, комментируя сообщение о смерти в Москве 16-летнего юноши от якобы "фатальной семейной бессонницы", заявил РИА Новости, что это крайне редкое заболевание, которое никак не лечится, но смерть подростка связана не с бессонницей, а с разрушением жизненно-важных центров головного мозга. Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что в Москве 16-летний юноша умер от фатальной семейной бессонницы. "При этом заболевании умирают не от бессонницы, а от разрушения жизненно-важных центров головного мозга", - сказал Полуэктов. Он пояснил, что бессонница является одним из первых и наиболее ярких симптомов общего повреждения центральной нервной системы, а потом достаточно быстро добавляются еще и другие проявления – нарушения двигательных и психических функций. Причем развитие заболевания происходит очень быстро, пациенты с таким диагнозом живут максимум 3 года, а лечение от него нет, уточнил специалист. Он отметил, что данное заболевание встречается крайне редко – во всем мире это единичные случаи.
https://ria.ru/20221015/zdorove-1824226656.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил полуэктов, москва, общество, здоровье - общество
Михаил Полуэктов, Москва, Общество, Здоровье - Общество
11:44 19.01.2023 (обновлено: 12:01 19.01.2023)
Врач прокомментировал смерть московского подростка якобы от "бессонницы"
Врач Полуэктов связал смерть подростка в Москве от "бессонницы" с разрушением мозга
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, комментируя сообщение о смерти в Москве 16-летнего юноши от якобы "фатальной семейной бессонницы", заявил РИА Новости, что это крайне редкое заболевание, которое никак не лечится, но смерть подростка связана не с бессонницей, а с разрушением жизненно-важных центров головного мозга.
Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что в Москве
16-летний юноша умер от фатальной семейной бессонницы.
"При этом заболевании умирают не от бессонницы, а от разрушения жизненно-важных центров головного мозга", - сказал Полуэктов. Он пояснил, что бессонница является одним из первых и наиболее ярких симптомов общего повреждения центральной нервной системы, а потом достаточно быстро добавляются еще и другие проявления – нарушения двигательных и психических функций. Причем развитие заболевания происходит очень быстро, пациенты с таким диагнозом живут максимум 3 года, а лечение от него нет, уточнил специалист.
Он отметил, что данное заболевание встречается крайне редко – во всем мире это единичные случаи.