В Белоруссии дали срок жене осужденного за организацию беспорядков
Суд дал жене Лосика, осужденного в Белоруссии за организацию беспорядков, два года колонии
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Брестский областной суд приговорил Дарью Лосик, супругу ранее осужденного администратора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика, к двум годам колонии по уголовному делу о содействии экстремистской деятельности, передает информагентство Белта.
"Уголовное дело было возбуждено в отношении 31-летней жительницы Барановичей Дарьи Лосик. С 18 октября фигурантка находится под стражей. Свою вину она признала в полном объеме, указав во время судебного разбирательства на отсутствие умысла со своей стороны", - сообщает Белта.
Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2022 года обвиняемая дала интервью информационному ресурсу, признанному в Белоруссии экстремистским формированием, где позиционировала себя женой "политзаключенного" и негативно отзывалась о государственных органах, к компетенции которых относится уголовное преследование и отправление правосудия. Видеозапись интервью была продемонстрирована в зале суда.
"После исследования всех доказательств по делу суд признал фигурантку виновной в содействии экстремистской деятельности и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - сообщается в материале Белта.
Меру пресечения Лосик - содержание под стражей - суд оставил без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в Верховном суде в течение 10 суток.
Муж Дарьи - Игорь Лосик - был фигурантом уголовного дела вместе с супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, выехавшей в 2020 году в Литву, Сергеем Тихановским и другими оппозиционерами. Все фигуранты этого дела были приговорены в прошлом году к длительным срокам лишения свободы, от 14 до 18 лет, за организацию массовых беспорядков, распространение материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Лосик внесен КГБ республики в список лиц, причастных к террористической деятельности.