https://ria.ru/20230119/besporyadki-1845965301.html

В Белоруссии дали срок жене осужденного за организацию беспорядков

В Белоруссии дали срок жене осужденного за организацию беспорядков - РИА Новости, 19.01.2023

В Белоруссии дали срок жене осужденного за организацию беспорядков

Брестский областной суд приговорил Дарью Лосик, супругу ранее осужденного администратора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала "Беларусь... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:08

2023-01-19T14:08

2023-01-19T14:08

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

игорь лосик

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Брестский областной суд приговорил Дарью Лосик, супругу ранее осужденного администратора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика, к двум годам колонии по уголовному делу о содействии экстремистской деятельности, передает информагентство Белта. Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2022 года обвиняемая дала интервью информационному ресурсу, признанному в Белоруссии экстремистским формированием, где позиционировала себя женой "политзаключенного" и негативно отзывалась о государственных органах, к компетенции которых относится уголовное преследование и отправление правосудия. Видеозапись интервью была продемонстрирована в зале суда. "После исследования всех доказательств по делу суд признал фигурантку виновной в содействии экстремистской деятельности и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - сообщается в материале Белта. Меру пресечения Лосик - содержание под стражей - суд оставил без изменения до вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в Верховном суде в течение 10 суток. Муж Дарьи - Игорь Лосик - был фигурантом уголовного дела вместе с супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, выехавшей в 2020 году в Литву, Сергеем Тихановским и другими оппозиционерами. Все фигуранты этого дела были приговорены в прошлом году к длительным срокам лишения свободы, от 14 до 18 лет, за организацию массовых беспорядков, распространение материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Лосик внесен КГБ республики в список лиц, причастных к террористической деятельности.

https://ria.ru/20230118/dannye-1845707629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, игорь лосик