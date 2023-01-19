https://ria.ru/20230119/bali-1845883187.html

В Новосибирске помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме

В Новосибирске помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме - РИА Новости, 19.01.2023

В Новосибирске помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме

Власти Новосибирской области помогают организовать эвакуацию в Россию с Бали жительницы Новосибирска, которая после инсульта находится в коме в клинике на... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:11

2023-01-19T11:11

2023-01-19T11:11

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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области помогают организовать эвакуацию в Россию с Бали жительницы Новосибирска, которая после инсульта находится в коме в клинике на острове, сообщает облправительство. Ранее в социальных сетях и СМИ появилось обращение родственников жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой к губернатору региона Андрею Травникову, в котором говорится, что женщина 4 января на Бали перенесла инсульт, ей в местной клинике сделали трепанацию черепа. При этом денег на оплату дальнейшего лечения у родственников нет. "В связи с обращением к губернатору министерство здравоохранения Новосибирской области направило запрос в страховую компанию "Росгосстрах", полис которой был приобретен Еленой Новосельцевой для выезда за рубеж", - рассказали в облправительстве. В свою очередь, управление международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области обратилось в посольство РФ в Индонезии с просьбой также оказать содействие в организации медицинской эвакуации. "В настоящее время специалисты оценивают состояние здоровья пациентки и возможность ее транспортировки, а также технические и медицинские характеристики необходимого для этого авиаборта", – сообщили власти региона. В посольстве РФ в Индонезии заявили, что готовы подключиться к улаживанию формальностей.

https://ria.ru/20230116/dtp-1845300334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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