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В Новосибирске помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме - РИА Новости, 19.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230119/bali-1845883187.html
В Новосибирске помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме
В Новосибирске помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме - РИА Новости, 19.01.2023
В Новосибирске помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме
Власти Новосибирской области помогают организовать эвакуацию в Россию с Бали жительницы Новосибирска, которая после инсульта находится в коме в клинике на... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:11
2023-01-19T11:11
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новосибирская область
росгосстрах
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области помогают организовать эвакуацию в Россию с Бали жительницы Новосибирска, которая после инсульта находится в коме в клинике на острове, сообщает облправительство. Ранее в социальных сетях и СМИ появилось обращение родственников жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой к губернатору региона Андрею Травникову, в котором говорится, что женщина 4 января на Бали перенесла инсульт, ей в местной клинике сделали трепанацию черепа. При этом денег на оплату дальнейшего лечения у родственников нет. "В связи с обращением к губернатору министерство здравоохранения Новосибирской области направило запрос в страховую компанию "Росгосстрах", полис которой был приобретен Еленой Новосельцевой для выезда за рубеж", - рассказали в облправительстве. В свою очередь, управление международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области обратилось в посольство РФ в Индонезии с просьбой также оказать содействие в организации медицинской эвакуации. "В настоящее время специалисты оценивают состояние здоровья пациентки и возможность ее транспортировки, а также технические и медицинские характеристики необходимого для этого авиаборта", – сообщили власти региона. В посольстве РФ в Индонезии заявили, что готовы подключиться к улаживанию формальностей.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Андрей Травников, Новосибирск, Новосибирская область, Росгосстрах, Бали
11:11 19.01.2023
 
В Новосибирске помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме

Новосибирские власти помогают организовать эвакуацию с Бали россиянки в коме

© Фото : МЧС РоссииСпецборт МЧС России
Спецборт МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : МЧС России
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области помогают организовать эвакуацию в Россию с Бали жительницы Новосибирска, которая после инсульта находится в коме в клинике на острове, сообщает облправительство.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилось обращение родственников жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой к губернатору региона Андрею Травникову, в котором говорится, что женщина 4 января на Бали перенесла инсульт, ей в местной клинике сделали трепанацию черепа. При этом денег на оплату дальнейшего лечения у родственников нет.
"В связи с обращением к губернатору министерство здравоохранения Новосибирской области направило запрос в страховую компанию "Росгосстрах", полис которой был приобретен Еленой Новосельцевой для выезда за рубеж", - рассказали в облправительстве.
В свою очередь, управление международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области обратилось в посольство РФ в Индонезии с просьбой также оказать содействие в организации медицинской эвакуации.
"В настоящее время специалисты оценивают состояние здоровья пациентки и возможность ее транспортировки, а также технические и медицинские характеристики необходимого для этого авиаборта", – сообщили власти региона.
В посольстве РФ в Индонезии заявили, что готовы подключиться к улаживанию формальностей.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАндрей ТравниковНовосибирскНовосибирская областьРосгосстрахБали
 
 
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