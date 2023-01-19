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Прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег - РИА Новости, 19.01.2023
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Прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
Прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег - РИА Новости, 19.01.2023
Прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции расследует дело по подозрению в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции со стороны экс-премьера... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:39
2023-01-19T14:39
в мире
андрей бабиш
франция
чехия
монако
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ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции расследует дело по подозрению в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции со стороны экс-премьера Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщила в четверг на своем сайте пражская газета Hospodařské noviny. "Во Франции проходит расследование в отношении экс-премьера и нынешнего кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша, который подозревается в отмывании грязных денег и скрытии налогов. Нашему изданию это сообщила Национальная финансовая прокуратура, которая во Франции занимается расследованием крупных экономических и финансовых преступлений. В частности, расследуются подробности покупки Бабишем за 14 миллионов евро виллы с участками в муниципалитете Мужен на юге Франции посредством цепочки оффшорных компаний, базирующихся в Монако и на Виргинских островах", - говорится в сообщении. "Мы начали по этому делу предварительное расследование по подозрению в отмывании грязных денег и уклонении от уплаты налогов", - сообщил чешскому изданию представитель НФП Антуан Жоктер-Монрозье. Французская прокуратура также подтвердила изданию, что речь идет о причастности Бабиша к так называемым делу Pandora Papers, которое заключалось в утечке в 2021 году документов о тайных финансовых операциях и недвижимости ведущими политиками различных стран мира, скрывающих свои активы за подставными компаниями в налоговых раях. Сам Бабиш отрицает, что в отношении него во Франции ведется какое-либо расследование и утверждает, что все его финансовые операции во Франции носили легальный характер. Ранее, 9 января этого года, горсуд Праги счел Бабиша невиновным в уголовном деле о незаконном получении на одну из его фирм субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро. В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов главы государства, явка в нем, по предварительным данным, составила около 68,24%. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января.
https://ria.ru/20230114/vybory-1844913683.html
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в мире, андрей бабиш, франция, чехия, монако
В мире, Андрей Бабиш, Франция, Чехия, Монако
14:39 19.01.2023
 
Прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег

Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии Бабиша в отмывании денег

© AFP 2023 / MILAN KAMMERMAYERБывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / MILAN KAMMERMAYER
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции расследует дело по подозрению в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции со стороны экс-премьера Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщила в четверг на своем сайте пражская газета Hospodařské noviny.
"Во Франции проходит расследование в отношении экс-премьера и нынешнего кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша, который подозревается в отмывании грязных денег и скрытии налогов. Нашему изданию это сообщила Национальная финансовая прокуратура, которая во Франции занимается расследованием крупных экономических и финансовых преступлений. В частности, расследуются подробности покупки Бабишем за 14 миллионов евро виллы с участками в муниципалитете Мужен на юге Франции посредством цепочки оффшорных компаний, базирующихся в Монако и на Виргинских островах", - говорится в сообщении.
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 23:12
Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь"
"Мы начали по этому делу предварительное расследование по подозрению в отмывании грязных денег и уклонении от уплаты налогов", - сообщил чешскому изданию представитель НФП Антуан Жоктер-Монрозье.
Французская прокуратура также подтвердила изданию, что речь идет о причастности Бабиша к так называемым делу Pandora Papers, которое заключалось в утечке в 2021 году документов о тайных финансовых операциях и недвижимости ведущими политиками различных стран мира, скрывающих свои активы за подставными компаниями в налоговых раях.
Сам Бабиш отрицает, что в отношении него во Франции ведется какое-либо расследование и утверждает, что все его финансовые операции во Франции носили легальный характер.
Ранее, 9 января этого года, горсуд Праги счел Бабиша невиновным в уголовном деле о незаконном получении на одну из его фирм субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро.
В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов главы государства, явка в нем, по предварительным данным, составила около 68,24%. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 11:44
В Чехии оправдали экс-премьера по делу о незаконном получении субсидии ЕС
 
В миреАндрей БабишФранцияЧехияМонако
 
 
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