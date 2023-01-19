Прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии Бабиша в отмывании денег
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции расследует дело по подозрению в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции со стороны экс-премьера Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщила в четверг на своем сайте пражская газета Hospodařské noviny.
"Во Франции проходит расследование в отношении экс-премьера и нынешнего кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша, который подозревается в отмывании грязных денег и скрытии налогов. Нашему изданию это сообщила Национальная финансовая прокуратура, которая во Франции занимается расследованием крупных экономических и финансовых преступлений. В частности, расследуются подробности покупки Бабишем за 14 миллионов евро виллы с участками в муниципалитете Мужен на юге Франции посредством цепочки оффшорных компаний, базирующихся в Монако и на Виргинских островах", - говорится в сообщении.
"Мы начали по этому делу предварительное расследование по подозрению в отмывании грязных денег и уклонении от уплаты налогов", - сообщил чешскому изданию представитель НФП Антуан Жоктер-Монрозье.
Французская прокуратура также подтвердила изданию, что речь идет о причастности Бабиша к так называемым делу Pandora Papers, которое заключалось в утечке в 2021 году документов о тайных финансовых операциях и недвижимости ведущими политиками различных стран мира, скрывающих свои активы за подставными компаниями в налоговых раях.
Сам Бабиш отрицает, что в отношении него во Франции ведется какое-либо расследование и утверждает, что все его финансовые операции во Франции носили легальный характер.
В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов главы государства, явка в нем, по предварительным данным, составила около 68,24%. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января.