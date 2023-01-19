https://ria.ru/20230119/artemovsk-1845894831.html
Российские бойцы успешно продвигаются в Артемовске
Российские бойцы успешно продвигаются в Артемовске - РИА Новости, 19.01.2023
Российские бойцы успешно продвигаются в Артемовске
Российские подразделения успешно продвигаются в Артемовске в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:40
2023-01-19T10:40
2023-01-19T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
чвк "вагнер"
россия
ситуация в днр и лнр
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АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв — РИА Новости. Российские подразделения успешно продвигаются в Артемовске в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Так, уже удалось практически целиком взять под контроль промзону, идет зачистка в жилых районах."В целом обстановка напряженная. Каждый день по маленькой толике мы у них забираем участки — как в городе, так и вне города", — заключил командир.В свою очередь, основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Клещеевка — важный пригород Артемовска — перешел под контроль российских подразделений. Он призвал не верить сообщениям о бегстве бойцов ВСУ, но заверил, что город будет взят.Важное значение в боях за Артемовск имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".Накануне замкомандующего Второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
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Продвижение группы "Вагнер" в Артемовске при поддержке артиллерии и авиации
Бойцы группы "Вагнер" продолжают успешное продвижение в Артемовске при поддержке артиллерии и авиации. Корреспондент РИА Новости побывал в промзоне населенного пункта, за который идут активные бои.
2023-01-19T10:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, чвк "вагнер", россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:40 19.01.2023 (обновлено: 12:27 19.01.2023)
Российские бойцы успешно продвигаются в Артемовске
Бойцы группы "Вагнер" успешно продвигаются в Артемовске в результате беспрерывных боев