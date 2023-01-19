https://ria.ru/20230119/artemovsk-1845894831.html

Российские бойцы успешно продвигаются в Артемовске

Российские бойцы успешно продвигаются в Артемовске - РИА Новости, 19.01.2023

Российские бойцы успешно продвигаются в Артемовске

Российские подразделения успешно продвигаются в Артемовске в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:40

2023-01-19T10:40

2023-01-19T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

чвк "вагнер"

россия

ситуация в днр и лнр

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АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв — РИА Новости. Российские подразделения успешно продвигаются в Артемовске в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Так, уже удалось практически целиком взять под контроль промзону, идет зачистка в жилых районах."В целом обстановка напряженная. Каждый день по маленькой толике мы у них забираем участки — как в городе, так и вне города", — заключил командир.В свою очередь, основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Клещеевка — важный пригород Артемовска — перешел под контроль российских подразделений. Он призвал не верить сообщениям о бегстве бойцов ВСУ, но заверил, что город будет взят.Важное значение в боях за Артемовск имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".Накануне замкомандующего Второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Продвижение группы "Вагнер" в Артемовске при поддержке артиллерии и авиации Бойцы группы "Вагнер" продолжают успешное продвижение в Артемовске при поддержке артиллерии и авиации. Корреспондент РИА Новости побывал в промзоне населенного пункта, за который идут активные бои. 2023-01-19T10:40 true PT4M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, чвк "вагнер", россия, ситуация в днр и лнр