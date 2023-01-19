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В Польше предложили создать армию из украинских беженцев - РИА Новости, 19.01.2023
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В Польше предложили создать армию из украинских беженцев
В Польше предложили создать армию из украинских беженцев - РИА Новости, 19.01.2023
В Польше предложили создать армию из украинских беженцев
Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак призвал мобилизовать украинских беженцев. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T04:01
2023-01-19T04:01
в мире
польша
украина
беженцы
армия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак призвал мобилизовать украинских беженцев."Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее", - сказал он в интервью изданию wPolityce.В качестве примера генерал привел исторический опыт: в начале 1940-х годов во Франции была создана армия из польских эмигрантов и тех, кто бежал из страны после оккупации Польши нацистской Германией. " А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? " – задался вопросом Скжипчак.Он добавил, что Запад не может помочь Украине, а у нее практически нет шансов выиграть при нынешнем положении дел, так как ВСУ понесли колоссальные потери. "Русские добьются этого (достижения целей специальной военной операции на Украине – Прим. ред.) и, к сожалению, нет смысла это обсуждать", - резюмировал генерал.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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в мире, польша, украина, беженцы, армия
В мире, Польша, Украина, Беженцы, Армия
04:01 19.01.2023
 
В Польше предложили создать армию из украинских беженцев

Польский генерал Скжипчак призвал сформировать армию из украинских беженцев

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак призвал мобилизовать украинских беженцев.
"Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее", - сказал он в интервью изданию wPolityce.
В качестве примера генерал привел исторический опыт: в начале 1940-х годов во Франции была создана армия из польских эмигрантов и тех, кто бежал из страны после оккупации Польши нацистской Германией. " А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? " – задался вопросом Скжипчак.
Он добавил, что Запад не может помочь Украине, а у нее практически нет шансов выиграть при нынешнем положении дел, так как ВСУ понесли колоссальные потери. "Русские добьются этого (достижения целей специальной военной операции на Украине – Прим. ред.) и, к сожалению, нет смысла это обсуждать", - резюмировал генерал.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
 
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