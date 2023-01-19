https://ria.ru/20230119/armeniya-1845895510.html

Пожар в казарме в Армении произошел из-за воспламенения бензина

Пожар в казарме в Армении произошел из-за воспламенения бензина - РИА Новости, 19.01.2023

Пожар в казарме в Армении произошел из-за воспламенения бензина

Пожар в казарме в Армении, где погибли 15 военных, по предварительным данным, возник из-за нарушения правил безопасности, воспламенился бензин, сообщил в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:44

2023-01-19T10:44

2023-01-19T10:44

в мире

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Пожар в казарме в Армении, где погибли 15 военных, по предварительным данным, возник из-за нарушения правил безопасности, воспламенился бензин, сообщил в четверг на заседании правительства министр обороны Сурен Папикян. Ранее в минобороны Армении сообщили, что в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей погибли 15 военнослужащих, состояние трех военнослужащих оценивается как тяжелое. "Согласно предварительным данным военной полиции, пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности, использовалось запрещенное средство, речь идет об автобензине", - сказал Папикян. Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с материалами, представляющих опасность для окружающих, повлекших смерть двух или более лиц". "Есть предварительная версия, что пожар произошел в результате нарушении правил безопасности во время отопления здания", - сказал Кярамян. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что еще в декабре 2022 года начальник генштаба запретил использовать для розжига в печах автобензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. По его словам, согласно предварительным данным, офицер пытался разжечь печь, использовав пятилитровую тару с бензином, огонь перекинулся на него и офицер, пытаясь спастись, отбросил тару в сторону казармы. Пашинян отметил, что в этом случае "сработал инстинкт самосохранения". "Естественно или с большой долей вероятности, это было сделано неумышленно в этой ситуации. После чего понятно, что произошло. Надеюсь, генпрокуратура и Следственный комитет установят все обстоятельства", - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20230119/armeniya-1845889119.html

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844041892.html

армения

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, никол пашинян, армения