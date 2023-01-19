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СМИ: в Аргентине преступники угнали самолет и разбились после взлета - РИА Новости, 19.01.2023
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СМИ: в Аргентине преступники угнали самолет и разбились после взлета
СМИ: в Аргентине преступники угнали самолет и разбились после взлета - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: в Аргентине преступники угнали самолет и разбились после взлета
Пятеро неизвестных угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в аргентинской провинции Чако и разбились сразу после взлета, забыв открыть подачу... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T03:58
2023-01-19T07:18
в мире
чако
парагвай
санта-крус (боливия)
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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Пятеро неизвестных угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в аргентинской провинции Чако и разбились сразу после взлета, забыв открыть подачу топлива, сообщило издание Diario Norte.По данным СМИ, на рассвете 18 января пятеро грабителей взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206, принадлежащий местному фермеру. Горящие обломки были обнаружены в семи километрах от взлетной полосы, никто из преступников на борту судна не выжил.На месте крушения была обнаружена парагвайская валюта и бейсболка парагвайского футбольного клуба, а также пистолет и спутниковый телефон. По словам прокурора, опознать погибших будет исключительно сложно, поскольку их тела полностью сгорели. По одной из версий, преступники были членами банды наркоторговцев из соседней страны, расстояние от аэроклуба до границы с Парагваем составляет около 150 километров. В декабре 2022 года в другом аэроклубе провинции Чако угнали такой же Cessna-206. Преступники улетели на нем в боливийский департамент Санта-Крус, после чего он, предположительно, был задействован в контрабанде наркотиков.
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чако
парагвай
санта-крус (боливия)
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в мире, чако, парагвай, санта-крус (боливия)
В мире, Чако, Парагвай, Санта-Крус (Боливия)
03:58 19.01.2023 (обновлено: 07:18 19.01.2023)
 
СМИ: в Аргентине преступники угнали самолет и разбились после взлета

DN: в Аргентине преступники угнали самолет и разбились, забыв открыть подачу топлива

© Depositphotos.com / lkproСамолет на летном поле
Самолет на летном поле - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Depositphotos.com / lkpro
Самолет на летном поле. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Пятеро неизвестных угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в аргентинской провинции Чако и разбились сразу после взлета, забыв открыть подачу топлива, сообщило издание Diario Norte.
"Упади он в городе, была бы трагедия... У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод", - заявил изданию Diario Norte прокурор Серхио Риос.
По данным СМИ, на рассвете 18 января пятеро грабителей взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206, принадлежащий местному фермеру. Горящие обломки были обнаружены в семи километрах от взлетной полосы, никто из преступников на борту судна не выжил.
На месте крушения была обнаружена парагвайская валюта и бейсболка парагвайского футбольного клуба, а также пистолет и спутниковый телефон. По словам прокурора, опознать погибших будет исключительно сложно, поскольку их тела полностью сгорели. По одной из версий, преступники были членами банды наркоторговцев из соседней страны, расстояние от аэроклуба до границы с Парагваем составляет около 150 километров.
В декабре 2022 года в другом аэроклубе провинции Чако угнали такой же Cessna-206. Преступники улетели на нем в боливийский департамент Санта-Крус, после чего он, предположительно, был задействован в контрабанде наркотиков.
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