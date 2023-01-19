03:58 19.01.2023 (обновлено: 07:18 19.01.2023)
СМИ: в Аргентине преступники угнали самолет и разбились после взлета
DN: в Аргентине преступники угнали самолет и разбились, забыв открыть подачу топлива
© Depositphotos.com / lkproСамолет на летном поле
© Depositphotos.com / lkpro
Самолет на летном поле. Архивное фото
МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Пятеро неизвестных угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в аргентинской провинции Чако и разбились сразу после взлета, забыв открыть подачу топлива, сообщило издание Diario Norte.
"Упади он в городе, была бы трагедия... У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод", - заявил изданию Diario Norte прокурор Серхио Риос.
По данным СМИ, на рассвете 18 января пятеро грабителей взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206, принадлежащий местному фермеру. Горящие обломки были обнаружены в семи километрах от взлетной полосы, никто из преступников на борту судна не выжил.
На месте крушения была обнаружена парагвайская валюта и бейсболка парагвайского футбольного клуба, а также пистолет и спутниковый телефон. По словам прокурора, опознать погибших будет исключительно сложно, поскольку их тела полностью сгорели. По одной из версий, преступники были членами банды наркоторговцев из соседней страны, расстояние от аэроклуба до границы с Парагваем составляет около 150 километров.
В декабре 2022 года в другом аэроклубе провинции Чако угнали такой же Cessna-206. Преступники улетели на нем в боливийский департамент Санта-Крус, после чего он, предположительно, был задействован в контрабанде наркотиков.
3 сентября 2022, 17:19В миреВ США мужчина угнал самолет и пригрозил влететь в супермаркет