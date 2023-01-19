https://ria.ru/20230119/archer-1845945782.html

Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer

Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer - РИА Новости, 19.01.2023

Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer

Власти Швеции приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра страны РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:14

2023-01-19T13:14

2023-01-19T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

ульф кристерссон

сергей лавров

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россия

нато

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ЦЮРИХ, 19 янв - РИА Новости. Власти Швеции приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра страны Ульфа Кристерссона. Как сообщается, на пресс-конференции в четверг шведский премьер заявил, что правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки Украины, состоящему из трех частей, включая "первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer". По данным агентства, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство проконсультируется с вооруженными силами страны относительно того, какое количество установок Archer может быть направлено Киеву.Кроме того, Украине будут поставлены 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW).Сообщается, что общая стоимость пакета помощи составит около 420 миллионов долларов.В конце прошлого года парламент Швеции одобрил передачу Украине военной техники, в том числе систем ПВО, на сумму более 287 миллионов долларов. При этом установки Archer, которые просила поставить Украина, не вошли в этот пакет военной помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/peskov-1845932829.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1845924399.html

https://ria.ru/20230119/izrail-1845929440.html

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в мире, ульф кристерссон, сергей лавров, швеция, украина, россия, нато