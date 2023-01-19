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В Норвегии нашли камень с самыми древними рунами Скандинавии - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
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В Норвегии нашли камень с самыми древними рунами Скандинавии
В Норвегии нашли камень с самыми древними рунами Скандинавии - РИА Новости, 19.01.2023
В Норвегии нашли камень с самыми древними рунами Скандинавии
В Норвегии нашли древний рунический камень. Он старейший из всех ныне известных и самый ранний пример письма в Скандинавии, сообщает MailOnline. Надписи на нем... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T04:08
2023-01-19T10:10
новости культуры
археология
культура
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Норвегии нашли древний рунический камень. Он старейший из всех ныне известных и самый ранний пример письма в Скандинавии, сообщает MailOnline. Надписи на нем были начертаны две тысячи лет назад.Камень был обнаружен в кремационной яме, в которой находились обожженные кости и древесный уголь. Последние датируются 1 – 250 годами нашей эры.Размер камня – 7,9 на 0,32 метра.Восемь рун на нем могут обозначать "Для Идеберы". По предположению ученых, этот человек мог покоиться в кремационной яме.Камень нашли в ходе раскопок могильника рядом с озером Тюрифьорд к западу от Осло.
https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html
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новости культуры, археология
Новости культуры, Археология, Культура
04:08 19.01.2023 (обновлено: 10:10 19.01.2023)
 
В Норвегии нашли камень с самыми древними рунами Скандинавии

В Норвегии нашли в кремационной яме камень с рунами, начертанными две тысячи лет назад

© AFP 2023 / NTB / Javad ParsaКамень с руническими надписями, найденный норвежскими археологами
Камень с руническими надписями, найденный норвежскими археологами - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / NTB / Javad Parsa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Норвегии нашли древний рунический камень. Он старейший из всех ныне известных и самый ранний пример письма в Скандинавии, сообщает MailOnline. Надписи на нем были начертаны две тысячи лет назад.
Камень был обнаружен в кремационной яме, в которой находились обожженные кости и древесный уголь. Последние датируются 1 – 250 годами нашей эры.
Размер камня – 7,9 на 0,32 метра.
Восемь рун на нем могут обозначать "Для Идеберы". По предположению ученых, этот человек мог покоиться в кремационной яме.
Камень нашли в ходе раскопок могильника рядом с озером Тюрифьорд к западу от Осло.
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