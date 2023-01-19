https://ria.ru/20230119/archaeology-1845701623.html

В Норвегии нашли камень с самыми древними рунами Скандинавии

В Норвегии нашли камень с самыми древними рунами Скандинавии - РИА Новости, 19.01.2023

В Норвегии нашли камень с самыми древними рунами Скандинавии

В Норвегии нашли древний рунический камень. Он старейший из всех ныне известных и самый ранний пример письма в Скандинавии, сообщает MailOnline. Надписи на нем... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T04:08

2023-01-19T04:08

2023-01-19T10:10

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археология

культура

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Норвегии нашли древний рунический камень. Он старейший из всех ныне известных и самый ранний пример письма в Скандинавии, сообщает MailOnline. Надписи на нем были начертаны две тысячи лет назад.Камень был обнаружен в кремационной яме, в которой находились обожженные кости и древесный уголь. Последние датируются 1 – 250 годами нашей эры.Размер камня – 7,9 на 0,32 метра.Восемь рун на нем могут обозначать "Для Идеберы". По предположению ученых, этот человек мог покоиться в кремационной яме.Камень нашли в ходе раскопок могильника рядом с озером Тюрифьорд к западу от Осло.

https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология