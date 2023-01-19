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Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023
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Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму
Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023
Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму
Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории государства, включая Крым, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T06:40
2023-01-19T09:05
анатолий антонов
нед прайс
россия
украина
сша
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории государства, включая Крым, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Так он отреагировал на заявления западных политиков о скорых поставках Украине современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму."Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — сказал Антонов.Накачивание Украины оружием, в том числе американским, приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения, отметил дипломат, призвав прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией.Риски эскалации конфликта в таком случае станут еще выше, предупредил дипломат."Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", — заключил Антонов.По данным американских СМИ, Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230111/patriot-1844021203.html
https://ria.ru/20230106/ssha-1843218065.html
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анатолий антонов, нед прайс, россия, украина, сша, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
Анатолий Антонов, Нед Прайс, Россия, Украина, США, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
06:40 19.01.2023 (обновлено: 09:05 19.01.2023)
 
Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму

Посол Антонов: Россия уничтожит западное оружие на Украине и ответит на удары по Крыму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории государства, включая Крым, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Так он отреагировал на заявления западных политиков о скорых поставках Украине современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму.
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Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot
"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — сказал Антонов.
Накачивание Украины оружием, в том числе американским, приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения, отметил дипломат, призвав прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией.
"Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым — это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России", — продолжил посол.
Риски эскалации конфликта в таком случае станут еще выше, предупредил дипломат.
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США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов
"Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", — заключил Антонов.
По данным американских СМИ, Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Вчера, 21:45
В США заявили о глобальных последствиях поражения Украины для Запада
 
Анатолий АнтоновНед ПрайсРоссияУкраинаСШАГосударственный департамент СШАВооруженные силы Украины
 
 
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