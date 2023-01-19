https://ria.ru/20230119/antonov-1845868367.html

Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму

Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023

Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму

Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории государства, включая Крым, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T06:40

2023-01-19T06:40

2023-01-19T09:05

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории государства, включая Крым, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Так он отреагировал на заявления западных политиков о скорых поставках Украине современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму."Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — сказал Антонов.Накачивание Украины оружием, в том числе американским, приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения, отметил дипломат, призвав прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией.Риски эскалации конфликта в таком случае станут еще выше, предупредил дипломат."Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", — заключил Антонов.По данным американских СМИ, Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230111/patriot-1844021203.html

https://ria.ru/20230106/ssha-1843218065.html

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845844107.html

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анатолий антонов, нед прайс, россия, украина, сша, государственный департамент сша, вооруженные силы украины