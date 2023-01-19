06:40 19.01.2023 (обновлено: 09:05 19.01.2023)
Антонов ответил на угрозы применить американское оружие для ударов по Крыму
Посол Антонов: Россия уничтожит западное оружие на Украине и ответит на удары по Крыму
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории государства, включая Крым, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Так он отреагировал на заявления западных политиков о скорых поставках Украине современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму.
"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — сказал Антонов.
Накачивание Украины оружием, в том числе американским, приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения, отметил дипломат, призвав прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией.
"Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым — это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России", — продолжил посол.
Риски эскалации конфликта в таком случае станут еще выше, предупредил дипломат.
"Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", — заключил Антонов.
По данным американских СМИ, Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.