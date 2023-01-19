https://ria.ru/20230119/akter-1846110320.html
Умер российский актер Арсен Суховский
Умер российский актер Арсен Суховский - РИА Новости, 19.01.2023
Умер российский актер Арсен Суховский
Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет, сообщили "Известия" со ссылкой на его приемную мать и продюсера Юлианну Медведеву. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:43
2023-01-19T20:43
2023-01-19T21:04
культура
происшествия
иван охлобыстин
кино
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет, сообщили "Известия" со ссылкой на его приемную мать и продюсера Юлианну Медведеву.Артист скончался 12 января. Причины его смерти не уточняются.Суховский вместе с актером Иваном Охлобыстиным снялся в фильме "Недетский дом", вышедшем на экраны в 2021 году, а также в картине "Ладога".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван охлобыстин, кино
Культура, Происшествия, Иван Охлобыстин, кино
20:43 19.01.2023 (обновлено: 21:04 19.01.2023)
Умер российский актер Арсен Суховский
Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет