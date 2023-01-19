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Умер российский актер Арсен Суховский - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
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Умер российский актер Арсен Суховский
Умер российский актер Арсен Суховский - РИА Новости, 19.01.2023
Умер российский актер Арсен Суховский
Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет, сообщили "Известия" со ссылкой на его приемную мать и продюсера Юлианну Медведеву. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:43
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культура
происшествия
иван охлобыстин
кино
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет, сообщили "Известия" со ссылкой на его приемную мать и продюсера Юлианну Медведеву.Артист скончался 12 января. Причины его смерти не уточняются.Суховский вместе с актером Иваном Охлобыстиным снялся в фильме "Недетский дом", вышедшем на экраны в 2021 году, а также в картине "Ладога".
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происшествия, иван охлобыстин, кино
Культура, Происшествия, Иван Охлобыстин, кино
20:43 19.01.2023 (обновлено: 21:04 19.01.2023)
 
Умер российский актер Арсен Суховский

Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет

© Russian World Vision 2021Арсен Суховский в фильме "Недетский дом"
Арсен Суховский в фильме Недетский дом
© Russian World Vision 2021
Арсен Суховский в фильме "Недетский дом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет, сообщили "Известия" со ссылкой на его приемную мать и продюсера Юлианну Медведеву.
Артист скончался 12 января. Причины его смерти не уточняются.
Суховский вместе с актером Иваном Охлобыстиным снялся в фильме "Недетский дом", вышедшем на экраны в 2021 году, а также в картине "Ладога".
 
КультураПроисшествияИван Охлобыстинкино
 
 
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