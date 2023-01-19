https://ria.ru/20230119/akter-1846110320.html

Умер российский актер Арсен Суховский

Умер российский актер Арсен Суховский - РИА Новости, 19.01.2023

Умер российский актер Арсен Суховский

Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет, сообщили "Известия" со ссылкой на его приемную мать и продюсера Юлианну Медведеву. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:43

2023-01-19T20:43

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культура

происшествия

иван охлобыстин

кино

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский актер Арсен Суховский умер в возрасте 18 лет, сообщили "Известия" со ссылкой на его приемную мать и продюсера Юлианну Медведеву.Артист скончался 12 января. Причины его смерти не уточняются.Суховский вместе с актером Иваном Охлобыстиным снялся в фильме "Недетский дом", вышедшем на экраны в 2021 году, а также в картине "Ладога".

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, иван охлобыстин, кино