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Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет - РИА Новости, 19.01.2023
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Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет
Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет - РИА Новости, 19.01.2023
Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по итогам торгов четверга до минимума за семь лет - 33... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:34
2023-01-19T18:34
экономика
цены на нефть
россия
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по итогам торгов четверга до минимума за семь лет - 33 920 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в четверг на 2,09%, до 33 920 рублей за тонну. Таких низких цен на этот вид топлива не было с февраля 2016 года. Стоимость марки Аи-95 снизилась на 1,49%, до 39 092 рублей, что является минимумом с конца ноября 2022 года. Летнее дизельное топливо потеряло в цене 1,53%, его стоимость составила 41 302 рубля. Межсезонный и зимний дизель подешевели на 2,62% и 3,61%, до 42 256 и 50 330 рублей за тонну соответственно. Также подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,98%, до 7 257 рублей. Мазут упал в цене на 8,81%, до 6 663 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней - 69 619 рублей.
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экономика, цены на нефть, россия, аи-92, аи-95
Экономика, Цены на нефть, Россия, АИ-92, АИ-95
18:34 19.01.2023
 
Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет

Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет, до 33 920 рублей за тонну

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкНа АЗС
На АЗС - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по итогам торгов четверга до минимума за семь лет - 33 920 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в четверг на 2,09%, до 33 920 рублей за тонну. Таких низких цен на этот вид топлива не было с февраля 2016 года. Стоимость марки Аи-95 снизилась на 1,49%, до 39 092 рублей, что является минимумом с конца ноября 2022 года.
Летнее дизельное топливо потеряло в цене 1,53%, его стоимость составила 41 302 рубля. Межсезонный и зимний дизель подешевели на 2,62% и 3,61%, до 42 256 и 50 330 рублей за тонну соответственно.
Также подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,98%, до 7 257 рублей. Мазут упал в цене на 8,81%, до 6 663 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней - 69 619 рублей.
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:56
В России за новогодние праздники снизилась средняя розничная цена бензина
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАИ-92АИ-95
 
 
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