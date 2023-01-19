https://ria.ru/20230119/ai-92-1846076154.html

Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет

Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет - РИА Новости, 19.01.2023

Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за семь лет

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по итогам торгов четверга до минимума за семь лет - 33... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:34

2023-01-19T18:34

2023-01-19T18:34

экономика

цены на нефть

россия

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по итогам торгов четверга до минимума за семь лет - 33 920 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в четверг на 2,09%, до 33 920 рублей за тонну. Таких низких цен на этот вид топлива не было с февраля 2016 года. Стоимость марки Аи-95 снизилась на 1,49%, до 39 092 рублей, что является минимумом с конца ноября 2022 года. Летнее дизельное топливо потеряло в цене 1,53%, его стоимость составила 41 302 рубля. Межсезонный и зимний дизель подешевели на 2,62% и 3,61%, до 42 256 и 50 330 рублей за тонну соответственно. Также подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,98%, до 7 257 рублей. Мазут упал в цене на 8,81%, до 6 663 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней - 69 619 рублей.

https://ria.ru/20230111/benzin-1844244989.html

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экономика, цены на нефть, россия, аи-92, аи-95