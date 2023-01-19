https://ria.ru/20230119/afrika-1845979944.html
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке - РИА Новости, 19.01.2023
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке
Военная разведка Финляндии полагает, что следует уделить внимание деятельности России "по расширению влияния в Африке", говорится в опубликованном в четверг... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:49
2023-01-19T14:49
2023-01-19T14:49
в мире
сергей лавров
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Военная разведка Финляндии полагает, что следует уделить внимание деятельности России "по расширению влияния в Африке", говорится в опубликованном в четверг обзоре ведомства. "В Африке усилия России по расширению своего влияния под прикрытием частных военных компаний заслуживают внимания. Это привело к усилению конфронтации между местными органами власти и международными субъектами, что привело, например, к выводу французских войск из Мали", - говорится в докладе. Уточняется, что действия России на Украине вызвали обеспокоенность в Африке по поводу дальнейшего снабжения продовольствием и зерном для континента, которое также поступало из Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
https://ria.ru/20230117/sammit-1845489377.html
https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, абдулай диоп, мали, африка, россия, финляндия
В мире, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, Мали, Африка, Россия, Финляндия
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке
Военная разведка Финляндии заинтересовалась расширением влияния России в Африке