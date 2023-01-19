Рейтинг@Mail.ru
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/afrika-1845979944.html
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке - РИА Новости, 19.01.2023
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке
Военная разведка Финляндии полагает, что следует уделить внимание деятельности России "по расширению влияния в Африке", говорится в опубликованном в четверг... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:49
2023-01-19T14:49
в мире
сергей лавров
абдулай диоп
мали
африка
россия
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6bdbe47d6fec044b20f9b95dd4f644.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Военная разведка Финляндии полагает, что следует уделить внимание деятельности России "по расширению влияния в Африке", говорится в опубликованном в четверг обзоре ведомства. "В Африке усилия России по расширению своего влияния под прикрытием частных военных компаний заслуживают внимания. Это привело к усилению конфронтации между местными органами власти и международными субъектами, что привело, например, к выводу французских войск из Мали", - говорится в докладе. Уточняется, что действия России на Украине вызвали обеспокоенность в Африке по поводу дальнейшего снабжения продовольствием и зерном для континента, которое также поступало из Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
https://ria.ru/20230117/sammit-1845489377.html
https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html
мали
африка
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50e118be3a99dd422b5cdde83f2270a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, абдулай диоп, мали, африка, россия, финляндия
В мире, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, Мали, Африка, Россия, Финляндия
14:49 19.01.2023
 
Финская разведка заинтересовалась деятельностью России в Африке

Военная разведка Финляндии заинтересовалась расширением влияния России в Африке

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Военная разведка Финляндии полагает, что следует уделить внимание деятельности России "по расширению влияния в Африке", говорится в опубликованном в четверг обзоре ведомства.
"В Африке усилия России по расширению своего влияния под прикрытием частных военных компаний заслуживают внимания. Это привело к усилению конфронтации между местными органами власти и международными субъектами, что привело, например, к выводу французских войск из Мали", - говорится в докладе.
Кейптаун - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 14:40
ЮАР планирует принять участие в саммите "Россия-Африка" в июле
Уточняется, что действия России на Украине вызвали обеспокоенность в Африке по поводу дальнейшего снабжения продовольствием и зерном для континента, которое также поступало из Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
Посол Эритреи в России Петрос Цеггай - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 06:16
Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России
 
В миреСергей ЛавровАбдулай ДиопМалиАфрикаРоссияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала