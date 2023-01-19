https://ria.ru/20230119/afganistan-1846023918.html

Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, заявили в МИД

Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, заявили в МИД - РИА Новости, 19.01.2023

Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, заявили в МИД

Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых, говорится в сообщении МИД РФ по итогам РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:48

2023-01-19T16:48

2023-01-19T16:48

замир кабулов

москва

кабул (город)

россия

афганистан

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых, говорится в сообщении МИД РФ по итогам визита спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова. "Была предметно обсуждена актуальная повестка по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, с упором на развитие торгово-экономических, культурно-образовательных и гуманитарных связей. Подтвержден неизменный настрой Москвы на развитие всестороннего диалога с Кабулом, в том числе с целью улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении на сайте министерства. В МИД РФ отметили, что в фокусе переговоров находилось "сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура, промышленность, разработка полезных ископаемых, в частности организация регулярных коммерческих поставок афганским компаниям российского топлива и сельскохозяйственной продукции".

https://ria.ru/20230112/afganistan-1844420286.html

москва

кабул (город)

россия

афганистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

замир кабулов, москва, кабул (город), россия, афганистан, в мире