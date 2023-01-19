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Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, заявили в МИД - РИА Новости, 19.01.2023
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Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, заявили в МИД
Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, заявили в МИД - РИА Новости, 19.01.2023
Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, заявили в МИД
Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых, говорится в сообщении МИД РФ по итогам РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:48
2023-01-19T16:48
замир кабулов
москва
кабул (город)
россия
афганистан
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых, говорится в сообщении МИД РФ по итогам визита спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова. "Была предметно обсуждена актуальная повестка по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, с упором на развитие торгово-экономических, культурно-образовательных и гуманитарных связей. Подтвержден неизменный настрой Москвы на развитие всестороннего диалога с Кабулом, в том числе с целью улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении на сайте министерства. В МИД РФ отметили, что в фокусе переговоров находилось "сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура, промышленность, разработка полезных ископаемых, в частности организация регулярных коммерческих поставок афганским компаниям российского топлива и сельскохозяйственной продукции".
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москва
кабул (город)
россия
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замир кабулов, москва, кабул (город), россия, афганистан, в мире
Замир Кабулов, Москва, Кабул (город), Россия, Афганистан, В мире
16:48 19.01.2023
 
Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике, заявили в МИД

МИД: Москва готова сотрудничать с Кабулом в энергетике и разработке полезных ископаемых

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана* в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых, говорится в сообщении МИД РФ по итогам визита спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.
"Была предметно обсуждена актуальная повестка по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, с упором на развитие торгово-экономических, культурно-образовательных и гуманитарных связей. Подтвержден неизменный настрой Москвы на развитие всестороннего диалога с Кабулом, в том числе с целью улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИД РФ отметили, что в фокусе переговоров находилось "сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура, промышленность, разработка полезных ископаемых, в частности организация регулярных коммерческих поставок афганским компаниям российского топлива и сельскохозяйственной продукции".
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:35
Спецпредставитель президента России встретился с главой МИД Афганистана
 
Замир КабуловМоскваКабул (город)РоссияАфганистанВ мире
 
 
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