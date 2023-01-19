16:39 19.01.2023 (обновлено: 17:02 19.01.2023)
Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки
Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась на 50 процентов из-за неисправности
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Мощность 3-го блока АЭС "Пакш" снижена наполовину из-за неисправности электрооборудования, которая в настоящее время устраняется, сообщила администрация АЭС на сайте.
"Мощность третьего энергоблока АЭС "Пакш" снижена на 50%, более чем на 100 МВт, вследствие срабатывания защиты. Неисправность электрооборудования исследуют специалисты, ведется работа над устранением неисправности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 19 января в 3.26 (5.26 мск).
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
17 января, 20:52Глава МАГАТЭ сообщил о запуске миссии на Ровенской АЭС