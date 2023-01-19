Рейтинг@Mail.ru
Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20230119/aes-1846020183.html
Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки
Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки - РИА Новости, 19.01.2023
Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки
Мощность 3-го блока АЭС "Пакш" снижена наполовину из-за неисправности электрооборудования, которая в настоящее время устраняется, сообщила администрация АЭС на... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:39
2023-01-19T17:02
в мире
венгрия
россия
будапешт
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
ядерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_405:259:3586:2048_1920x0_80_0_0_4f8549a10fc3776c444760f0422df02d.jpg
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Мощность 3-го блока АЭС "Пакш" снижена наполовину из-за неисправности электрооборудования, которая в настоящее время устраняется, сообщила администрация АЭС на сайте. "Мощность третьего энергоблока АЭС "Пакш" снижена на 50%, более чем на 100 МВт, вследствие срабатывания защиты. Неисправность электрооборудования исследуют специалисты, ведется работа над устранением неисправности", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел 19 января в 3.26 (5.26 мск). В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230117/missiya-1845591293.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_956:164:3364:1970_1920x0_80_0_0_baf347c306c96597866eefb50e385ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш-2", аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Ядерные технологии
16:39 19.01.2023 (обновлено: 17:02 19.01.2023)
 
Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки

Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась на 50 процентов из-за неисправности

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Мощность 3-го блока АЭС "Пакш" снижена наполовину из-за неисправности электрооборудования, которая в настоящее время устраняется, сообщила администрация АЭС на сайте.
"Мощность третьего энергоблока АЭС "Пакш" снижена на 50%, более чем на 100 МВт, вследствие срабатывания защиты. Неисправность электрооборудования исследуют специалисты, ведется работа над устранением неисправности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 19 января в 3.26 (5.26 мск).
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 20:52
Глава МАГАТЭ сообщил о запуске миссии на Ровенской АЭС
 
Ядерные технологииВ миреВенгрияРоссияБудапештАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала