https://ria.ru/20230119/aes-1846020183.html

Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки

Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки - РИА Новости, 19.01.2023

Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки

Мощность 3-го блока АЭС "Пакш" снижена наполовину из-за неисправности электрооборудования, которая в настоящее время устраняется, сообщила администрация АЭС на... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:39

2023-01-19T16:39

2023-01-19T17:02

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аэс "пакш"

ядерные технологии

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БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Мощность 3-го блока АЭС "Пакш" снижена наполовину из-за неисправности электрооборудования, которая в настоящее время устраняется, сообщила администрация АЭС на сайте. "Мощность третьего энергоблока АЭС "Пакш" снижена на 50%, более чем на 100 МВт, вследствие срабатывания защиты. Неисправность электрооборудования исследуют специалисты, ведется работа над устранением неисправности", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел 19 января в 3.26 (5.26 мск). В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20230117/missiya-1845591293.html

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Варвара Скокшина

в мире, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш-2", аэс "пакш"